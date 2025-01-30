Microsoft: Προχωρούν οι εργασίες κατασκευής των Data Center σε Σπάτα και Παιανία

Ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο της συνολικής επένδυσης του Cloud Region προσέφερε στον Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Θεοδωρικάκο, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Παπαστεργίου, Επικρατείας, κ. Βορίδη και στην Γενική Γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων, κα. Σιαράπη, η Γενική Διευθύντρια της Microsoft Ελλάδας, Κύπρου & Μάλτας, Γιάννα Ανδρονοπούλου.

Υπενθυμίζεται ότι η Microsoft έχει ανακοινώσει το 2020 ότι η επένδυση των τριών Data Center στην ανατολική Αττική θα φτάσει το 1 δισ. ευρώ.

Στόχος της Microsoft είναι το έργο στο σύνολο του να παραδοθεί αρχές του 2028, όπως δηλαδή είχε οριστεί αρχικά ενώ το ίδιο ισχύει για το ύψος της επένδυσης.

Κατά την επίσκεψη στο υπό κατασκευή κέντρο φιλοξενίας δεδομένων στα Σπάτα, η κα. Ανδρονοπούλου παρουσίασε την εξέλιξη εργασιών, με βάση τη νέα στρατηγική υλοποίησης datacenter της Microsoft διεθνώς και ανέπτυξε το όραμα της εταιρείας για την ανάπτυξη της οικονομίας στη χώρα και τη μετατροπή αυτής σε κόμβο τεχνητής νοημοσύνης και Cloud στην ευρύτερη περιφέρεια της ΝΑ Ευρώπης.

H Microsoft, δεσμεύεται να ολοκληρώσει, μέσα στο βέλτιστο δυνατό χρονοδιάγραμμα, τόσο το σύμπλεγμα «Azure Cloud» όσο και την πρωτοβουλία GRforGrowth που υλοποιείται ήδη από το 2020, ως μέρος της συνολικής επένδυσης της εταιρείας στη χώρα.

Επιπρόσθετα, η Microsoft συνεχίζει ενεργά το πρόγραμμα υποστήριξης της τοπικής κοινωνίας στα Σπάτα, που εστιάζει στην εκπαίδευση, την εργασία και την πολιτιστική κληρονομιά, σε συνεργασία με τον Δήμο για την καλύτερη δυνατή εστίαση στις ανάγκες της περιοχής.

Μέσω της πρώτης φάσης του προγράμματος αυτού έχουν ήδη εκπαιδευτεί 600 μαθητές δημόσιων σχολείων και 200 κάτοικοι και εργαζόμενοι.

Η ελληνική περιοχή Azure Cloud, που βρίσκεται στην Ανατολική Αττική, θα υποστηρίζει δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με σκοπό την απρόσκοπτη και άμεση μετάβαση τους στο Cloud, με σύνδεση υψηλής ταχύτητας και άμεσης διαθεσιμότητας.

Ταυτόχρονα θα προσφέρει στους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις αξιόπιστες και υψηλής απόδοσης λύσεις, βάσει των προτύπων με τα οποία λειτουργεί η Microsoft σε όλο το παγκόσμιο δίκτυο Azure Cloud – που ξεπερνάει τις 60 ζώνες και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και ασφαλέστερα δίκτυα στον κόσμο.

Οι επενδύσεις της Microsoft παραμένουν απόλυτα συνεπείς με τη δέσμευση της εταιρείας να ενδυναμώνει κάθε άτομο και κάθε οργανισμό στον πλανήτη να πετύχει περισσότερα, εστιάζοντας στην υπεύθυνη και ασφαλή χρήση του Cloud, σύμφωνα με τις ηθικές αξίες της εταιρείας.

Σε απόλυτη σύμπλευση με το ισχύον ελληνικό ρυθμιστικό πλαίσιο και για τη βελτιστοποίηση του χρόνου παράδοσης του Cloud Region στην Ελλάδα, η Microsoft υιοθετεί το πρότυπο ανάπτυξης που εφαρμόζει πλέον η εταιρεία διεθνώς.

Με βάση το τελευταίο, η εταιρεία προχωρά στη κατασκευή του πρώτου εκ των τριών Data Centers, ενώ παράλληλα εργάζεται με εξειδικευμένους συνεργάτες της για τις άλλες δύο υποδομές του συμπλέγματος.

Το δεύτερο εκ των τριών Data Centers στην περιοχή της Παιανίας, βρίσκεται και αυτό σε φάση κατασκευής.

Το σχέδιο της εταιρείας για παροχή υπηρεσιών Cloud και Τεχνητής Νοημοσύνης στην ευρύτερη περιοχή και ανάπτυξή τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αγοράς, παραμένει όπως είχε αρχικά οριστεί ενώ το ίδιο ισχύει και για το ύψος της επένδυσης.

Ο Πρωθυπουργός, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης χαιρετίζοντας την πρόοδο των εργασιών, δήλωσε: «Οι εργασίες για την κατασκευή του πρώτου εκ των τριών data centers που θα δημιουργήσει η Microsoft στην Ελλάδα αφενός αποτελούν απτή απόδειξη της στενής συνεργασίας της κυβέρνησης με την εταιρεία για την υλοποίηση αυτής της εμβληματικής επένδυσης και αφετέρου επαναβεβαιώνουν τη δέσμευση της Microsoft στη χώρα μας.

Τα κέντρα φιλοξενίας δεδομένων αποτελούν την πλέον κρίσιμη υποδομή για την οικονομία του 21ου αιώνα, ενώ συνιστούν προϋπόθεση για την πλήρη αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρουν οι τεχνολογικές εξελίξεις της εποχής μας.

Εργαζόμαστε με προσήλωση ώστε η Ελλάδα να είναι «οπλισμένη» με τις υποδομές που απαιτούνται ώστε να συγκαταλέγεται σταθερά στους πρωταγωνιστές και τους πρωτοπόρους των οικονομικών μετασχηματισμών που ήδη συντελούνται».

Η Γενική Διευθύντρια της Microsoft Ελλάδας, Κύπρου & Μάλτας, Γιάννα Ανδρονοπούλου ανέφερε σχετικά:

«Μαζί με το διαρκώς αναπτυσσόμενο οικοσύστημα συνεργατών μας, δεσμευόμαστε να υποστηρίξουμε τo ελληνικό Δημόσιο καθώς και εταιρείες και οργανισμούς κάθε μεγέθους, στην επιτάχυνση της καινοτομίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Απόλυτη προτεραιότητά μας να αποτελούμε σταθερό εταίρο της Ελλάδας, για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την ενδυνάμωση των Ελλήνων με τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες που θα χρειαστούν για το μέλλον τους.

Στη Microsoft, πιστεύουμε ακράδαντα στη δύναμη της τεχνολογίας και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αποτελεί οδηγό θετικών αλλαγών για την κοινωνία, για αυτό και βρισκόμαστε σε στενή συνεργασία με όλες τις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε.

Οι πρωτοβουλίες και οι δράσεις μας είναι σχεδιασμένες για την ενίσχυση της ευημερίας των πολιτών, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα πως όλοι μπορούν να επωφεληθούν από την εξέλιξη της τεχνολογίας.

Μέσα από τη συνεργασία μας με εθνικούς και τοπικούς φορείς, στοχεύουμε να οικοδομήσουμε μαζί μία βιώσιμη και συμπεριληπτική ψηφιακή οικονομία που θα δίνει τη δυνατότητα σε κάθε άνθρωπο και οργανισμό στην Ελλάδα να πετύχει περισσότερα».

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