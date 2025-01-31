search
ΔΕΥΤΕΡΑ 16.11.2026 13:12
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

31.01.2025 20:05

Οργισμένος ο συνθέτης του My Number One: Θα απαγορεύσω από την Παπαρίζου να το ξανατραγουδήσει αν δεν λέει το όνομά μου

31.01.2025 20:05
PAPARIZOU
NDP

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ο Μανώλης Ψαλτάκης, συνθέτης του διάσημου τραγουδιού της Eurovision «My Number One», που έφερε την πρώτια το 2005 στην Ελλάδα και ερμήνευσε η Έλενα Παπαρίζου εξέφρασε την ενόχλησή του για τη στάση της τραγουδίστριας αλλά και του Σάκη Ρουβά στον εθνικό τελικό, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 30 Ιανουαρίου.

Σε ανάρτησή του στα social media, εξέφρασε την οργή του επειδή οι παρουσιαστές δεν ανέφεραν το όνομά του ως δημιουργό του τραγουδιού, πριν την εμφάνιση της Έλενας Παπαρίζου στη σκηνή του Christmas Theater. Μάλιστα, προειδοποίησε ότι, αν συμβεί ξανά κάτι τέτοιο, θα της απαγορεύσει να ερμηνεύει το τραγούδι, καλώντας τόσο την τραγουδίστρια όσο και την παραγωγή να σεβαστούν τη συμβολή του.

«Σάκη Ρουβά όταν θα λες “Μy number one”, θα λες Μάνος Ψαλτάκης και όχι Παπαρίζου, το ίδιο και αυτή διότι αν ξαναγίνει αυτό, σας δίνω τον λόγο μου θα της απαγορεύσω να ξανατραγουδήσει το δικό μου τραγούδι, αυτό να το θυμάστε και Παπαρίζου και ΕΡΤ και όποιος με ξαναπροσβάλλει μη λέγοντας το όνομά μου», έγραψε μεταξύ άλλων στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ενώ μίλησε με τα καλύτερα λόγια για το τραγούδι «Αστερομάτα» που ερμηνεύει η Klavdia και ευχήθηκε καλή επιτυχία.

Αφού οι καλλιτέχνες παρουσίασαν τα κομμάτια τους κι ενώ η ψηφοφορία του κοινού ήταν σε εξέλιξη, η τραγουδίστρια εμφανίστηκε στη σκηνή με ένα εντυπωσιακό φόρεμα και ξεκίνησε με μία διασκευή του δημοφιλούς τραγουδιού «Die For You», με τους παρευρισκόμενους να την καταχειροκροτούν. Πρόκειται για το κομμάτι που είχε ερμηνεύσει ως μέλος των Antique, όταν συμμετείχαν στη Eurovision το 2001. Κατά τη διάρκεια της ερμηνείας της, ο ρυθμός άλλαξε ξαφνικά και η Έλενα Παπαρίζου συνέχισε τραγουδώντας το διάσημο «My Number One», που έφερε την πρωτιά στην Ελλάδα πριν από 20 χρόνια.

Για την ιστορία αξίζει να πούμε ότι η μουσική του «My Number One», γράφηκε από τον Μάνου Ψαλτάκη και Χρήστο Δάντη και οι στίχοι από τον Χρήστο Δάντη και την Ναταλία Γερμανού.

Διαβάστε επίσης:

BBC: Ο πρίγκιπας Άντριου είχε επαφές με τον Επστάιν και μετά το 2010 – Τα emails που βγάζουν «ψεύτη» τον «ζημιάρη» πρίγκιπα

Eurovision 2025: «Η Αστερομάτα γράφτηκε μια εβδομάδα πριν από την καταληκτική ημερομηνία» δήλωσε η Klavdia

Έλενα Κρεμλίδου: «Ο οικοδόμος δουλεύει 8 ώρες και μετά είναι χαλαρός, εμείς δουλεύουμε 16» (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
liakos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βαγγέλης Λιάκος: Πλήρης κάλυψη από την κυβέρνηση – «Δεν έχω καμία επαγγελματική σχέση με την αδελφή μου», λέει ο ίδιος

mariza-kox
ΕΛΛΑΔΑ

Μαρίζα Κωχ: Η συγκλονιστική μαρτυρία για το Πολυτεχνείο και τη Σοφία Βέμπο – «Μια γεροδεμένη γυναίκα με σκούρα ρούχα φώναζε να μπούμε σπίτι της»

amartima-parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Το αμάρτημα της μητρός μου» του Γεώργιου Βιζυηνού στο Θέατρο Οδού Κεφαλληνίας – Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού

Doukas_politexnio
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δούκας: «Το Πολυτεχνείο δεν είναι μια ασπρόμαυρη φωτογραφία, είναι ένας διαρκής αγώνας»

thessaloniki kikloma forodiafigi 87- new
ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: Ορίστηκε επίκουρος ανακριτής και δικαστικός αστυνομικός για την έρευνα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
liani new
LIFESTYLE

Δήμητρα Λιάνη - Παπανδρέου: «Αν ήξερα ότι ο Ανδρέας θα φύγει τόσο γρήγορα από τη ζωή, θα είχα κάνει ένα παιδί μαζί του»

germanou_giamali
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Στο 0,3% κρίθηκε η πρωτιά το μεσημέρι - Ποια εκπομπή κέρδισε τη μάχη στο δυναμικό κοινό

vissi-new
LIFESTYLE

Γερμανού για Βίσση: «Είμαι ανάμεσα στους ανθρώπους που ζητήθηκε να γράψουν τραγούδι για την Άννα»

polytexneio21
ΕΛΛΑΔΑ

Ιστορικό video-ντοκουμέντο από το 1974: Ξυλούρης, Φαραντούρη και Καλογιάννης τραγουδούν Θεοδωράκη στην πρώτη επέτειο του Πολυτεχνείου 

macron-frostadotir
ΚΟΣΜΟΣ

Άβολη στιγμή: Ο Μακρόν επιχείρησε να φιλήσει την πρωθυπουργό της Ισλανδίας κι αυτή προσπάθησε να τον αποφύγει

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 16.11.2026 13:12
liakos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βαγγέλης Λιάκος: Πλήρης κάλυψη από την κυβέρνηση – «Δεν έχω καμία επαγγελματική σχέση με την αδελφή μου», λέει ο ίδιος

mariza-kox
ΕΛΛΑΔΑ

Μαρίζα Κωχ: Η συγκλονιστική μαρτυρία για το Πολυτεχνείο και τη Σοφία Βέμπο – «Μια γεροδεμένη γυναίκα με σκούρα ρούχα φώναζε να μπούμε σπίτι της»

amartima-parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Το αμάρτημα της μητρός μου» του Γεώργιου Βιζυηνού στο Θέατρο Οδού Κεφαλληνίας – Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού

1 / 3