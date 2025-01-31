Οργισμένος ο συνθέτης του My Number One: Θα απαγορεύσω από την Παπαρίζου να το ξανατραγουδήσει αν δεν λέει το όνομά μου

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Ο Μανώλης Ψαλτάκης, συνθέτης του διάσημου τραγουδιού της Eurovision «My Number One», που έφερε την πρώτια το 2005 στην Ελλάδα και ερμήνευσε η Έλενα Παπαρίζου εξέφρασε την ενόχλησή του για τη στάση της τραγουδίστριας αλλά και του Σάκη Ρουβά στον εθνικό τελικό, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 30 Ιανουαρίου.

Σε ανάρτησή του στα social media, εξέφρασε την οργή του επειδή οι παρουσιαστές δεν ανέφεραν το όνομά του ως δημιουργό του τραγουδιού, πριν την εμφάνιση της Έλενας Παπαρίζου στη σκηνή του Christmas Theater. Μάλιστα, προειδοποίησε ότι, αν συμβεί ξανά κάτι τέτοιο, θα της απαγορεύσει να ερμηνεύει το τραγούδι, καλώντας τόσο την τραγουδίστρια όσο και την παραγωγή να σεβαστούν τη συμβολή του.

«Σάκη Ρουβά όταν θα λες “Μy number one”, θα λες Μάνος Ψαλτάκης και όχι Παπαρίζου, το ίδιο και αυτή διότι αν ξαναγίνει αυτό, σας δίνω τον λόγο μου θα της απαγορεύσω να ξανατραγουδήσει το δικό μου τραγούδι, αυτό να το θυμάστε και Παπαρίζου και ΕΡΤ και όποιος με ξαναπροσβάλλει μη λέγοντας το όνομά μου», έγραψε μεταξύ άλλων στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ενώ μίλησε με τα καλύτερα λόγια για το τραγούδι «Αστερομάτα» που ερμηνεύει η Klavdia και ευχήθηκε καλή επιτυχία.

Αφού οι καλλιτέχνες παρουσίασαν τα κομμάτια τους κι ενώ η ψηφοφορία του κοινού ήταν σε εξέλιξη, η τραγουδίστρια εμφανίστηκε στη σκηνή με ένα εντυπωσιακό φόρεμα και ξεκίνησε με μία διασκευή του δημοφιλούς τραγουδιού «Die For You», με τους παρευρισκόμενους να την καταχειροκροτούν. Πρόκειται για το κομμάτι που είχε ερμηνεύσει ως μέλος των Antique, όταν συμμετείχαν στη Eurovision το 2001. Κατά τη διάρκεια της ερμηνείας της, ο ρυθμός άλλαξε ξαφνικά και η Έλενα Παπαρίζου συνέχισε τραγουδώντας το διάσημο «My Number One», που έφερε την πρωτιά στην Ελλάδα πριν από 20 χρόνια.

Για την ιστορία αξίζει να πούμε ότι η μουσική του «My Number One», γράφηκε από τον Μάνου Ψαλτάκη και Χρήστο Δάντη και οι στίχοι από τον Χρήστο Δάντη και την Ναταλία Γερμανού.

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