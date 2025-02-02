Αργύρης Αγγέλου: «Τα δύσκολα ξεκίνησαν μετά το «Πάρα Πέντε»

Για την επιτυχία που γνώρισε η σειρά «Στο Παρά Πέντε» και τις δυσκολίες που ήρθαν μετά μίλησε ο Αργύρης Αγγέλου στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;» της ΕΡΤ.

«Θεώρησα ότι θα συνεχίσει έτσι. Τα δύσκολα ξεκίνησαν μετά. Δεν το λέω με παράπονο. Μετά ξεκινάει ο αγώνας από μια επιτυχία. Όλοι κοιτάμε, σε αυτή τη δουλειά, να μας κάτσει η μεγάλη επιτυχία, η αποδοχή», εξήγησε ο ηθοποιός.

»Αλλά όταν σου έρθει, το στίγμα είναι τόσο δυνατό, αν έχεις και λίγο την ανάγκη να προχωρήσεις, το ζόρι ξεκινάει μετά. Το ζόρι της αναζήτησης, να κάνεις κι άλλα πράγματα, να μην κάνεις όλο το ίδιο πράγμα, να αγωνιστείς για ευκαιρίες που μέχρι τότε δεν θα σου έρχονταν επειδή ο κόσμος σε έχει μάθει από αυτό. Ο αγώνας ξεκίνησε μετά, και το λέω με χαρά, γιατί είμαι υπερήφανος γι’ αυτό που μου συνέβη. Ήμουν πολύ τυχερός», πρόσθεσε.

