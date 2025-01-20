search
20.01.2025 19:25

Η σειρά «Στο παρα πέντε» κέρδισε τη «μάχη» τηλεθέασης την Παρασκευή (17/1)

20.01.2025 19:25
para pente

Σε «μονομαχία» για δύο σειρές- «Στο παρα πέντε» και «Το  σόι σου»- εξελίχθηκε η κορυφαία θέση στις τηλεπροτιμήσεις την τελευταία ημέρα του προηγούμενου πενθήμερου με τη σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη να συγκεντρώνει τα περισσότερο βλέμματα τηλεθεατών από κάθε άλλο πρόγραμμα.

Δεύτερη επιλογή αναδείχθηκε από τους τηλεθεατές η επίσης κωμική σειρά «Το σόι σου», με το τηλεπαιχνίδι «Deal» σε απόσταση αναπνοής να πλασάρεται στο τρίτο σκαλοπάτι της κλίμακας Nielsen.

Μαζί με τα ομοειδή προγράμματα «Ο τροχός της τύχης» και «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος», σχηματίστηκε μια τριπλέτα τηλεπαιχνδιών στις θέσες 3 εως 5 του ημερήσιου τηλεβαρόμετρου.

Δύο κεντρικά δελτία ειδήσεων, του Star και του Alpha αντιστοίχως, επέλεξαν για την ενημερωσή τους πάνω από 540.000 τηλεθεατές σε κάθε ένα από τα δύο κανάλια.

Διαβάστε επίσης:

ΕΣΗΕΑ: Διαγραφή δημοσιογράφου – τηλεπαρουσιαστή για ένα χρόνο για κατάφωρη παραβίαση της δημοσιογραφικής δεοντολογίας

«The Voice»: Τι νούμερα έκανε ο τελικός στην τηλεθέαση

Ντόναλντ Τραμπ: Το προκλητικό εξώφυλλο του TIME που προκαλεί συζητήσεις (Photo)

martha-arkouda-arktouros-4
ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στη Δράμα: Πυροβόλησαν και αποκεφάλισαν αρκούδα

SURVIVOR NEW
MEDIA

ΣΚΑΪ: Νέα «επεισόδιο» και αντιδράσεις για το επερχόμενο «Survivor – Αθηναίοι vs. Επαρχιώτες»

tesla_1711_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tesla: Το 41% των οδηγών ηλεκτρικών αυτοκινήτων παγκοσμίως θα απέφευγε το αυτοκίνητο του Μασκ για πολιτικούς λόγους

nosokomeio_hania
ΕΛΛΑΔΑ

Νοσοκομείο Χανίων: Ατύχημα με όπλο στην αλλαγή φρουράς για επικίνδυνο κρατούμενο

candies_shutt
ΥΓΕΙΑ

Νέα έρευνα: Τροφές με έντονα χρώματα είναι επικίνδυνες για τα παιδιά

toyrnas-new
LIFESTYLE

Κώστας Τουρνάς: «Είχα πει στον Οικονομόπουλο ότι θα πεθάνει επιτυχημένος τραγουδιστής» (Video)

syriopoulou
LIFESTYLE

Ευαγγελία Συριοπούλου: «Δεν κοιμάμαι το βράδυ, έχω πολύ μεγάλο άγχος και στεναχώρια»

bisbikou-gymnastiki
ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες: Ο προπονητής της αθλήτριας σε σοκ - «Ή έχει παρασυρθεί, ή έχει εξαπατηθεί»

soi new
LIFESTYLE

Μελέτης Ηλίας: «Ο "Χαμπέας" και η "Λυδία" περίμεναν ότι θα κάνει τέτοια επιτυχία "Το Σόι Σου"» (Video)

14112025-ydoe-apates-1-1
ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν μπορείτε να διανοηθείτε τι θα γίνει τη Δευτέρα» - Νέες αποκαλύψεις προαναγγέλλει ο Μαρτίκας για τον επιχειρηματία με τις απάτες

