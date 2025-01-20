Σε «μονομαχία» για δύο σειρές- «Στο παρα πέντε» και «Το σόι σου»- εξελίχθηκε η κορυφαία θέση στις τηλεπροτιμήσεις την τελευταία ημέρα του προηγούμενου πενθήμερου με τη σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη να συγκεντρώνει τα περισσότερο βλέμματα τηλεθεατών από κάθε άλλο πρόγραμμα.

Δεύτερη επιλογή αναδείχθηκε από τους τηλεθεατές η επίσης κωμική σειρά «Το σόι σου», με το τηλεπαιχνίδι «Deal» σε απόσταση αναπνοής να πλασάρεται στο τρίτο σκαλοπάτι της κλίμακας Nielsen.

Μαζί με τα ομοειδή προγράμματα «Ο τροχός της τύχης» και «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος», σχηματίστηκε μια τριπλέτα τηλεπαιχνδιών στις θέσες 3 εως 5 του ημερήσιου τηλεβαρόμετρου.

Δύο κεντρικά δελτία ειδήσεων, του Star και του Alpha αντιστοίχως, επέλεξαν για την ενημερωσή τους πάνω από 540.000 τηλεθεατές σε κάθε ένα από τα δύο κανάλια.

