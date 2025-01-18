Τηλεθέαση Παρασκευής: Χωρίς αντίπαλο το «Παρά Πέντε» στην prime time – Πήρε την πρωτιά από το «Σόι σου»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Χωρίς αντίπαλο «έπαιξε» μπάλα το «Παρά Πέντε» στην prime time της Παρασκευής, που απέδειξε ξανά τη διαχρονική του αξία.
Η σειρά του Mega κέρδισε «Το Σόι σου» σημειώνοντας 25,7% στους πίνακες τηλεθέασης του δυναμικού κοινού και 20,6% στο γενικό σύνολο, ενώ η σειρά του ALPHA σημείωσε 17% και 15,4% αντίστοιχα.
Ακολούθησε το Είσαι το ταίρι μου με 15,3% και 12,4% και το Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος με 11,3% και 14,7% αντίστοιχα.
Διαβάστε επίσης:
Τηλεθέαση Παρασκευής: Πρωτιά για δύο στο δυναμικό κοινό της πρωινής ζώνης
Χρηστίδου για παρουσίαση βιβλίου Κασσελάκη: «Στοχευμένη η μπηχτή της Σκορδά» (Video)
Finos Film: Το αφιέρωμα στον «κακό» του ελληνικού κινηματογράφου – 23 χρόνια από τον θάνατο του Ζώρα Τσαπέλη (Video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.