18.01.2025 13:55

Τηλεθέαση Παρασκευής: Χωρίς αντίπαλο το «Παρά Πέντε» στην prime time – Πήρε την πρωτιά από το «Σόι σου»

18.01.2025 13:55
sto-para-pente_1509_1460-820_new
credit: Facebook/@Στο Παρά Πέντε

Χωρίς αντίπαλο «έπαιξε» μπάλα το «Παρά Πέντε» στην prime time της Παρασκευής, που απέδειξε ξανά τη διαχρονική του αξία.

Η σειρά του Mega κέρδισε «Το Σόι σου» σημειώνοντας 25,7% στους πίνακες τηλεθέασης του δυναμικού κοινού και 20,6% στο γενικό σύνολο, ενώ η σειρά του ALPHA σημείωσε 17% και 15,4% αντίστοιχα.

Ακολούθησε το Είσαι το ταίρι μου με 15,3% και 12,4% και το Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος με 11,3% και 14,7% αντίστοιχα.

tautotitew new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αστυνομικές ταυτότητες: «Ραντεβού την Άνοιξη και… βλέπουμε» – Τρέχουν στον Ωρωπό, στον Πόρο και την Βοιωτία όσοι βιάζονται

keratokonos
ΥΓΕΙΑ

Κερατόκωνος και Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια: Νεότερες εξελίξεις στη διάγνωση και τη θεραπεία

Glenn-Close-new
ΣΙΝΕΜΑ

Κυκλοφόρησε το teaser του «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping» – Αγνώριστη η Γκλεν Κλόουζ (Video)

guilfoyle_pierrakakis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Γκιλφόιλ – Πιερρακάκη με φόντο την προεδρία του Eurogroup

ford-eu-ranger-EV-Range-16×9-2160×1215-feature.jpg.renditions.extra-large
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το νέο Ford Ranger PHEV κατακτά τον τίτλο International Pick-Up Award 2026-2027 (photo/video)

