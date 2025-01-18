Τηλεθέαση Παρασκευής: Χωρίς αντίπαλο το «Παρά Πέντε» στην prime time – Πήρε την πρωτιά από το «Σόι σου»

Χωρίς αντίπαλο «έπαιξε» μπάλα το «Παρά Πέντε» στην prime time της Παρασκευής, που απέδειξε ξανά τη διαχρονική του αξία.

Η σειρά του Mega κέρδισε «Το Σόι σου» σημειώνοντας 25,7% στους πίνακες τηλεθέασης του δυναμικού κοινού και 20,6% στο γενικό σύνολο, ενώ η σειρά του ALPHA σημείωσε 17% και 15,4% αντίστοιχα.

Ακολούθησε το Είσαι το ταίρι μου με 15,3% και 12,4% και το Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος με 11,3% και 14,7% αντίστοιχα.

Διαβάστε επίσης:

Τηλεθέαση Παρασκευής: Πρωτιά για δύο στο δυναμικό κοινό της πρωινής ζώνης

Χρηστίδου για παρουσίαση βιβλίου Κασσελάκη: «Στοχευμένη η μπηχτή της Σκορδά» (Video)

Finos Film: Το αφιέρωμα στον «κακό» του ελληνικού κινηματογράφου – 23 χρόνια από τον θάνατο του Ζώρα Τσαπέλη (Video)