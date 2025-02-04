search
04.02.2025 11:37

Πότε αλλάζουμε δίπλωμα οδήγησης – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

04.02.2025 11:37
Μπορεί να μεσολαβούν 9 χρόνια για να εκπνεύσει η προθεσμία που προβλέπει την υποχρεωτική αλλαγή των παλιών ροζ χάρτινων διπλωμάτων με τα νέου τύπου, ωστόσο όσοι ενδιαφέρονται να το πράξουν νωρίτερα – μπορούν να το κάνουν με λίγα μόνο κλικ.

Ειδικότερα, το παλιό ροζ δίπλωμα οδήγησης έχει ισχύ μέχρι τις 19 Ιανουαρίου του 2033 και μέχρι το 65ο έτος ηλικίας του οδηγού. Οι οδηγοί μπορούν να εκδώσουν το νέο τους δίπλωμα με δύο τρόπους: o ένας είναι ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr και με μόνο λίγα κλικ και ό έτερος δια ζώσης για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία – σε ΚΕΠ ή στις αρμόδιες υπηρεσίες της εκάστοτε Περιφέρειας.

Διαβάστε τη συνέχεια στο autotypos.gr

