search
ΔΕΥΤΕΡΑ 25.08.2025 15:00
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.02.2025 14:04

Μελίνα Νικολαΐδη: Η ευχή και το τρυφερό φιλί του Δημήτρη Φιντιρίκου για τα 21α της γενέθλια (Photo)

08.02.2025 14:04
nikolaidi_fintirikos

Τα 21α πρώτα της γενέθλια γιορτάζει σήμερα η Μελίνα Νικολαΐδη.

Η κόρη της Δέσποινας Βανδή και του Ντέμη Νικολαΐδη διανύει μια όμορφη περίοδο στη ζωή της, απολαμβάνοντας τις σπουδές της στο Λονδίνο, αλλά και τον έρωτα με τον σύντροφό της Δημήτρη Φιντιρίκο.

Το ζευγάρι έκανε γνωστή τη σχέση του πριν από λίγους μήνες, αναρτώντας κοινές του φωτογραφίες στα social media από την καθημερινότητά του.

Τα ξημερώματα του Σαββάτου, ο Δημήτρης Φιντιρίκος ευχήθηκε στη σύντροφό του με μια τρυφερή ανάρτηση στα social media.

Διαβάστε επίσης:

Ζωή Κρονάκη: «Γιορτάζω τον Άγιο Βαλεντίνο γιατί δεν βλέπω προκοπή τις άλλες μέρες»

Αγάπη Πολίτη: «Το όνειρό μου ήταν να είναι πάντα καλά το παιδί μου»

Γιάννης Πουλόπουλος: «Δύο φορές φλέρταρα με το θάνατο»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
VirginiaGiuffre2
ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο Επστάιν: Έρχονται νέες αποκαλύψεις – Η Virginia Giuffre έγραψε βιβλίο πριν αυτοκτονήσει, πότε κυκλοφορεί

pavlos_marinakis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σφοδρή επίθεση Μαρινάκη στον Τσίπρα: Στους μόνους που έλειψε ήταν οι… βαρυποινίτες

amerikanikes-efimerides
MEDIA

Ένας στους δύο Αμερικανούς πιστεύει ότι οι δημοσιογράφοι χάνουν την επιρροή τους στην κοινωνία των ΗΠΑ 

gaza_omiroi_2508_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Μέχρι και οι IDF πιέζουν τον Νετανιάχου – «Πρέπει να αποδεχθεί την προτεινόμενη συμφωνία για τους ομήρους»

MELINA_DEMIS_ALEXANDRA_NIKOLAIDI
LIFESTYLE

Η Μελίνα Νικολαΐδη αποχαιρετά την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου με μια συγκινητική ανάρτηση: «Το αγγελάκι μου» (photo)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nea_dimokratia_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Διάχυτη δυσαρέσκεια και ενόχληση στην Κ.Ο. της Ν.Δ.

bofiliou-new
ΕΛΛΑΔΑ

Κατακραυγή και οργή για το μπουλινγκ Βουλαρίνου στην Μποφίλιου

amvlemonas-new
ΘΕΜΑ

Αβλέμονας: Ένα από τα ομορφότερα ψαροχώρια της Μεσογείου βρίσκεται στα Κύθηρα (Video)

kalxas-8637
ΚΑΛΧΑΣ

Ένα περίεργο καλοκαίρι, η άφαντη Κεφαλογιάννη, το μπάχαλο στο αεροδρόμιο και τα κέρδη της Gold air, η παρουσία Τσίπρα πριν τη ΔΕΘ 

vasilis-kalogirou-sofia-kalogirou
ΕΛΛΑΔΑ

Σοφία Καλογήρου: Η αινιγματική και συγκινητική ανάρτηση με τη φωτογραφία του γιου της: «Λένε ψέμματα» (Photo)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 25.08.2025 14:58
VirginiaGiuffre2
ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο Επστάιν: Έρχονται νέες αποκαλύψεις – Η Virginia Giuffre έγραψε βιβλίο πριν αυτοκτονήσει, πότε κυκλοφορεί

pavlos_marinakis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σφοδρή επίθεση Μαρινάκη στον Τσίπρα: Στους μόνους που έλειψε ήταν οι… βαρυποινίτες

amerikanikes-efimerides
MEDIA

Ένας στους δύο Αμερικανούς πιστεύει ότι οι δημοσιογράφοι χάνουν την επιρροή τους στην κοινωνία των ΗΠΑ 

1 / 3