Μελίνα Νικολαΐδη: Η ευχή και το τρυφερό φιλί του Δημήτρη Φιντιρίκου για τα 21α της γενέθλια (Photo)

Τα 21α πρώτα της γενέθλια γιορτάζει σήμερα η Μελίνα Νικολαΐδη.

Η κόρη της Δέσποινας Βανδή και του Ντέμη Νικολαΐδη διανύει μια όμορφη περίοδο στη ζωή της, απολαμβάνοντας τις σπουδές της στο Λονδίνο, αλλά και τον έρωτα με τον σύντροφό της Δημήτρη Φιντιρίκο.

Το ζευγάρι έκανε γνωστή τη σχέση του πριν από λίγους μήνες, αναρτώντας κοινές του φωτογραφίες στα social media από την καθημερινότητά του.

Τα ξημερώματα του Σαββάτου, ο Δημήτρης Φιντιρίκος ευχήθηκε στη σύντροφό του με μια τρυφερή ανάρτηση στα social media.

