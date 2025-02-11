search
11.02.2025 11:56

Αλεξάνδρα Νίκα: «Νομίζω είχε αγκαλιά το μωρό» λέει ο πατέρας του Κωνσταντίνου Αργυρού για την παράσυρση (Video)

Για το περιστατικό που βίωσε η Αλεξάνδρα Νίκα όταν οδηγός την παρέσυρε με το αυτοκίνητό του, το μεσημέρι της Κυριακής (9/2), και κατόπιν την εγκατέλειψε, μίλησε ο πατέρας του Κωνσταντίνου Αργυρού, επισημαίνοντας ότι όλα πλέον είναι καλά και δεν υπάρχει κάποιος λόγος ανησυχίας.

Η Τροχαία εντόπισε τον οδηγό, μέσα από την εταιρία leasing σήμερα, Τρίτη (11/2) και πλέον είναι υπό κράτηση, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για γνωστό επιχειρηματία.

Σύμφωνα με τον πατέρα του τραγουδιστή, η Αλεξάνδρα Νίκα δεν ήταν μόνη της αλλά με το μωρό της το οποίο είχε στην αγκαλιά της με το μάρσιπο.

«Συνέβη το περιστατικό, σήμερα μου είπε ότι είναι πολύ καλά, οπότε δεν ρώτησα κάτι άλλο. Ευτυχώς. Λογικό δεν είναι να τρομάξει; Δεν είπαμε κάτι άλλο. Μου είπε το περιστατικό. Με καθησύχασε ότι δεν είναι τίποτα, ότι δεν έχει χτυπήσει. Τελείωσε το θέμα, ησυχάσαμε. Νομίζω ότι ήταν με το μάρσιπο η Αλεξάνδρα, αγκαλιά νομίζω το είχε το μωρό», είπε ο πατέρας του Κωνσταντίνου Αργυρού μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno».

