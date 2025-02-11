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Μία νέα σεισμική δόνηση της τάξης των 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 00:37 τα ξημερώματα της Τρίτης (11/2) στην ευρύτερη περιοχή ανάμεσα σε Αμοργό και Σαντορίνη, αναστατώνοντας ξανά τους κατοίκους των νησιών.

Ο σεισμός έγινε αισθητός και στην Αττική, ενώ η στιγμή που ο εγκέλαδος χτυπούσε ξανά τις Κυκλάδες καταγράφηκε στον αέρα της εκπομπής «Βινύλιο».

Συγκεκριμένα, η εκπομπή βρισκόταν σε απευθείας σύνδεση μέσω Skype με έναν τηλεθεατή της εκπομπής στο Μακεδονία TV, όταν εκείνος τους ενημέρωσε πως έκανε σεισμό.

«Καλησπέρα από Νάξο! Κουνιόμαστε αρκετά. Αυτή τη στιγμή κάνει σεισμό, γύρω στο 5άρι», είπε χαρακτηριστικά ο τηλεθεατής στην εκπομπή.

«Μου θύμισε η αντίδρασή σου εμάς στη Θεσσαλονίκη, λίγο πριν τον μεγάλο σεισμό το ’78. Ήταν “θηρίο” εκείνος ο σεισμός, 7.2 Ρίχτερ. Για 1-1μιση μήνα πριν γινόταν συνέχεια σεισμός, δεν σηκώναμε καν το κεφάλι» ανέφερε, από την πλευρά του, ο Αντώνης Κανάκης.

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