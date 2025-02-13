Παγκόσμια Ημέρα Προφυλακτικού: Από την αρχαία Αίγυπτο και τις… λωρίδες λινού στα σούπερ μάρκετ και τη γεύση φράουλα

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Η Διεθνής Ημέρα Προφυλακτικού γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 13 Φεβρουαρίου, παραμονή της Ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου, για… ευνόητους λόγους.

Η πρωτοβουλία αυτή ανήκει στο AIDS Healthcare Foundation (AHF), έναν παγκόσμιο οργανισμό που εστιάζει στην πρόληψη και θεραπεία του HIV/AIDS.

Στόχος της ημέρας είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη σημασία της χρήσης προφυλακτικών για την πρόληψη των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων (ΣΜΝ) και την αποφυγή ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης.

Η 13η Φεβρουαρίου επιλέχθηκε λόγω της Ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου που έπεται, κατά την οποία, παραδοσιακά, πληθαίνουν οι ερωτικές επαφές.

Η ιστορία των προφυλακτικών: Από την Αρχαία Αίγυπτο μέχρι την… ποικιλία γεύσεων στα σούπερ μάρκετ

Τα προφυλακτικά έχουν μια μακρά και ενδιαφέρουσα ιστορία που φθάνει χιλιάδες χρόνια πίσω.

Οι πρώτες αναφορές σε προφυλακτικά προέρχονται από την αρχαία Αίγυπτο (περίπου 1.000 π.Χ.), όπου άνδρες χρησιμοποιούσαν λωρίδες από λινό ύφασμα για προστασία από ασθένειες.

Τον 16ο αιώνα, ο Ιταλός ιατρός Γκαμπριέλε Φαλόπιο (Gabriele Falloppio) περιέγραψε ένα λινό κάλυμμα εμποτισμένο με χημικές ουσίες ως μέσο προστασίας από τη σύφιλη.

Η πρώτη ευρεία χρήση προφυλακτικών καταγράφηκε τον 17ο αιώνα, όταν φτιαγμένα από έντερα ζώων χρησιμοποιήθηκαν τόσο για την πρόληψη εγκυμοσύνης όσο και για την προστασία από αφροδίσια νοσήματα.

Τον 19ο αιώνα, με την ανακάλυψη του βουλκανισμένου καουτσούκ από τον Charles Goodyear, άρχισαν να παράγονται ελαστικά προφυλακτικά, τα οποία ήταν πιο ανθεκτικά.

Στις αρχές του 20ού αιώνα, η μαζική παραγωγή και οι βελτιώσεις στα υλικά οδήγησαν στη δημιουργία λεπτότερων και πιο αξιόπιστων προφυλακτικών από λάτεξ.

Κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η χρήση τους προωθήθηκε ευρέως για την προστασία των στρατιωτών από σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.

Από τότε, η τεχνολογία των προφυλακτικών συνέχισε να εξελίσσεται, με σύγχρονες εκδοχές που περιλαμβάνουν βελτιωμένα υλικά, λιπαντικά και πρόσθετα χαρακτηριστικά, καθιστώντας τα πιο ασφαλή και αποτελεσματικά, αλλά και… νόστιμα.

Η σωστή χρήση του προφυλακτικού

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), η σωστή και συστηματική χρήση του προφυλακτικού από την αρχή της σεξουαλικής επαφής έως το τέλος αποτρέπει μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη σε ποσοστό 98% και προσφέρει υψηλή προστασία από τον HIV.

Επιπλέον, μειώνει τις πιθανότητες μόλυνσης από σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, όπως η γονόρροια, τα χλαμύδια και η σύφιλη.

Παρά την ευρεία διαθεσιμότητα των προφυλακτικών, η σωστή χρήση τους παραμένει κρίσιμη.

Κοινά λάθη περιλαμβάνουν τη μη σωστή τοποθέτηση, τη χρήση ακατάλληλων λιπαντικών που μπορεί να βλάψουν το υλικό του προφυλακτικού, καθώς και τη μη χρήση τους καθ’ όλη τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής.

Η εκπαίδευση στη σωστή χρήση είναι απαραίτητη για τη μεγιστοποίηση της προστασίας.

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