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Ο Άντι Τέιλορ «παλεύει όσο σκληρά μπορεί» εν μέσω της μάχης του με τον καρκίνο καθώς εξέδωσε νέα ενημέρωση για την υγεία του την Πέμπτη.

Ο κιθαρίστας των Duran Duran, 63 ετών, διαγνώστηκε με ανίατο μεταστατικό καρκίνο του προστάτη τέταρτου σταδίου το 2018 και ο συνάδελφός του Σάιμον Λε Μπον λέει ότι το γκρουπ κάνει ό,τι καλύτερο για να τον υποστηρίξει στον αγώνα του ενάντια στην ασθένεια.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου για τη συναυλία των Duran Duran στο Μουσικό Φεστιβάλ του Sanremo στην Ιταλία, ο Σάιμον είπε: «Είμαι σίγουρος ότι θα ήθελε πολύ να είναι εδώ.

Όπως ίσως γνωρίζετε, έχει καρκίνο του προστάτη. Είναι τετάρτου σταδίου μετάσταση καρκίνου. Αγωνίζεται όσο πιο σκληρά μπορεί, και είμαστε μαζί του σε αυτόν τον αγώνα».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, εξήγησε ότι πιστεύει ότι η ομάδα έχει μείνει μαζί για τόσες δεκαετίες επειδή τα πάνε τόσο καλά και ποτέ δεν καβγαδίζουν για χρήματα ή δικαιώματα.

Εξήγησε: «Υπάρχει κάτι μεταξύ μας που μας κρατά ενωμένους. Πρώτα από όλα, αγαπάμε τη μουσική που κάνουμε μαζί. Κανείς άλλος δεν κάνει μουσική όπως εμείς. Όλοι έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε πράγματα μόνοι μας, και απλά δεν φαίνεται τόσο συναρπαστικό όσο όταν μαζευόμαστε και δουλεύουμε οι τέσσερις μας.

Κάνουμε ο ένας τον άλλον να γελάμε και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό σε μια μακρά σχέση. Όταν είμαστε καταβεβλημένοι από άγχος, γελάμε σε όλη τη διαδρομή και κρατά τα πάντα ανάλαφρα και διασκεδαστικά.

Και το άλλο είναι ότι μοιράσαμε όλα τα έσοδα εξίσου. Κανείς δεν παίρνει όλη τη δόξα. Όλοι μοιραζόμαστε εξίσου τα οικονομικά».

Ο Άντι παραδέχτηκε προηγουμένως ότι «κανονικά δεν θα έπρεπε καν να είναι ζωντανός», αλλά ανακουφίστηκε επειδή ήταν «ασυμπτωματικός» αφού υποβλήθηκε σε πρωτοποριακή θεραπεία.

Στο παρελθόν είχε πει στους Times: «Δεν υπήρχε τίποτα για να με κρατήσει στη ζωή. Ζήτησα παρηγορητική φροντίδα στο τέλος της ζωής μου. Ωστόσο τώρα είμαι ασυμπτωματικός. Παίζω στο ραδιόφωνο — αυτή είναι η πρώτη φορά που μου συμβαίνει εδώ και 30 χρόνια».

Ο μουσικός έλαβε συμφωνα με την Daily Mail, ενδοφλέβια χορήγηση ραδιενεργών χημικών ουσιών σε μια πρωτοποριακή θεραπεία από τον Ουαλό επιστήμονα και επιχειρηματία βιοτεχνολογίας Κρίστοφερ Έβανς, τον οποίο παρομοίασε με τον δισεκατομμυριούχο τεχνολογίας Έλον Μασκ.

Ο Άντι πρόσθεσε: «Είναι ιδιοφυΐα. Τον αποκαλώ τον Έλον Μασκ του καρκίνου».

Ο μουσικός – ο οποίος έχει τέσσερα παιδιά με τη σύζυγό του Τρέισι Γουίλσον – συνέχισε προσθέτοντας ότι το «χαμηλότερο σημείο» της όλης δοκιμασίας ήταν να πρέπει να προετοιμαστεί για να αποχαιρετήσει την οικογένειά του και περιέγραψε την όλη εμπειρία ως «συγκλονιστική» από ψυχολογική άποψη.

Είπε: «Το χαμηλότερο σημείο είναι ίσως έξι εβδομάδες μετά τη διάγνωση, όταν πραγματικά βυθίζεσαι. Θα πρέπει να πεις αντίο στην οικογένειά σου. Δεν πρόκειται να δεις τα 10α γενέθλια του εγγονού σου. Ψυχολογικά είναι συγκλονιστικό — δεν μπορείς να κάνεις θεραπεία για να αφαιρέσεις τη βεβαιότητα του θανάτου».

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