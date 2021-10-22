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ΟΙ DURAN DURAN κυκλοφόρησαν το πολυαναμενόμενο 15ο άλμπουμ τους “Future Past”, ενώ πριν δύο μέρες έγινε η πρεμιέρα του νέους τους video clip για το τραγούδι “Anniversary” με συμμετοχές έκπληξη.

Οι Duran Duran, έχοντας τη βοήθεια μερικών από τα συναρπαστικότερα ονόματα τους μουσικής των τελευταίων 50 ετών, παρέδωσαν ένα ακόμα απίστευτο άλμπουμ που ξεχωρίζει. Δουλεύοντας μαζί με τον DJ & παραγωγό Erol Alkan και τον πρωτοπόρο συνθέτη και παραγωγό Giorgio Moroder, το συγκρότημα ζήτησε τη συμβολή απροσδόκητων pop καλλιτεχνών – ανάμεσά τους ο πολυπλατινένιος hit–maker Tove Lo, την Ivorian Doll και τους CHAI από την Ιαπωνία.

Επιπλέον, ο Graham Coxon των Blur συμμετείχε στη δημιουργία αρκετών τραγουδιών και έπαιξε κιθάρα, ενώ ο πρώην πιανίστας του David Bowie, Mike Garson χάρισε μια άλλη διάσταση στο τελευταίο τραγούδι του δίσκου, “Falling”. Τέλος, ο επί χρόνια συνεργάτης τους Mark Ronson έγραψε και έπαιξε μαζί τους το “Wing”, ενώ οι μίξεις του άλμπουμ έγιναν από τον Mark ‘Spike’ Stent. To άλμπουμ ηχογραφήθηκε σε διάφορα studios στο Λονδίνο και το Λος Άντζελες.

Δύο μέρες πριν από την κυκλοφορία του άλμπουμ, οι Duran Duran μοιράστηκαν το νέο τους video clip για το κομμάτι “Anniversary”, με το οποίο θέλησαν να γιορτάσουν τα 40 χρόνια της απίθανης μουσικής τους πορείας. Το video σκηνοθέτησε η βραβευμένη με BAFTA φωτογράφος και κινηματογραφίστρια, Alison Jackson και τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν μέσα σε τρείς μέρες, στο ιστορικό κάστρο Belvoir στο Leicestershire, το οποίο χρονολογείται από τον 11ο αιώνα. Φιλοξενώντας μια πληθώρα προσωπικοτήτων, η Alison Jackson δημιούργησε σκηνές πολυτέλειας και καθαρής παρακμής, που ναι μεν προκαλούν αλλά διαθέτουν έντονη δόση χιούμορ. Άραγε τι κάνει ο Elton John, ο Daniel Craig, η Lady Gaga, η Dolly Parton και πολλοί άλλοι με τους Simon, John, Nick και Roger μέσα σε ένα σαββατοκύριακο στην εξοχή;

Μιλώντας στο βίντεο, η Jackson είπε: «Είμαι ενθουσιασμένη που μου ζήτησαν οι Duran Duran να σκηνοθετήσω το μουσικό τους βίντεο – δημιουργώντας ένα εμβληματικό πάρτι για την 40η επέτειό τους, φέρνοντας κοντά διασημότητες από το παρελθόν και το παρόν».

Ο μπασίστας και ιδρυτικό μέλος των Duran Duran, John Taylor, αποκάλυψε: «Το “ANNIVERSARY” είναι ένα ξεχωριστό τραγούδι για εμάς. Προφανώς, είχαμε επίγνωση της επικείμενης 40ής επετείου μας, αλλά θέλαμε το νόημα του τραγουδιού να είναι περιεκτικό με τον ευρύτερο δυνατό τρόπο. Αφού παίξαμε και δουλέψαμε μαζί για τόσο καιρό, εκτιμούμε πολύ τι μπορεί να σημαίνει πραγματικά το «είμαστε μαζί» και το «μένουμε μαζί», δεν είναι κάτι που θα πιστεύαμε ότι άξιζε το τραγούδι πριν από 40 χρόνια, αλλά το κάνουμε σήμερα! Ήταν επίσης διασκεδαστικό να φτιάχνεις ένα κομμάτι με υπαινιγμούς προηγούμενων επιτυχιών του Duran, είναι σαν τα πασχαλινά αυγά, για να τα βρουν οι θαυμαστές».

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