Μητροπολίτης Ικονίου Θεόληπτος: Χυδαία ανάρτηση κατά Καρυστιανού

Αδιανόητες χυδαιότητες κατά της Μαρίας Καρυστιανού εξαπέλυσε, με ανάρτησή του στο Facebook, ο Μητροπολίτης Ικονίου Θεόληπτος.

Στο …ιερό του παραλήρημά, το οποίο έσπευσε στη συνέχεια να κατεβάσει, ο Μητροπολίτης δεν δίστασε να κρίνει την εμφάνιση της πρόεδρου του συλλόγου οικογενειών θυμάτων Τεμπών -«εμφάνιση μητέρας που μόλις έχασε το παιδί της!»- και υποστήριξε πως όλα γίνονται για «πολιτικό όφελος».

«Απολαύσαμε χθες στις ειδήσεις από την τηλεόραση την γνωστή κυρία να εξέρχεται από το δικαστικό Μέγαρο μετά την κατάθεση μήνυσης κατά του αξιότιμου Εφέτου Ανακριτού κ. Μπακαίμη, με το γνωστό της ύφος δέκα καρδιναλίων, με το μαλάκι της χτενισμένο φρέσκο, μόλις βγήκε από το κομμωτήριο, και με το σχετικό μακιγιάζ της,( μια εμφάνιση μητέρας που πενθεί για το χαμό του παιδιού της!!!). Να συνοδεύετε απ’ όλα αυτά τα απροβράσματα της κοινωνίας, να απαντά σε ερωτήσεις δημοσιογράφων που η ίδια τους κάλεσε να είναι εκεί και να μας κουνάει το δάκτυλο, ως θεά των πάντων», έγραψε.

Υπαινίχθηκε πως η κυρία Καρυστιανού και τα μέλη του συλλόγου δεν βιάζονται να βγει το πόρισμα διότι «γνωρίζει ότι με το πόρισμα που θα βγει, όλα αυτά που λένε περί συγκαλύψεως και εύφλεκτου υλικού και όλες τις υπόλοιπες σαχλαμάρες, θα πέσουν ως χάρτινος πύργος και θα ρεζιλευτούν ακόμη περισσότερο» και «(..) θέλουν να κρατήσουν ανοικτό το θέμα μέχρι τις επόμενες εκλογές, μήπως και κερδίσουν κάτι».

«Ερωτώ τον κάθε νοήμονα άνθρωπο: έχει ύφος πονεμένης γυναίκας, που έχασε το παιδί της; κάθε άλλο. Έχει ύφος μιας κυρίας που επάνω στο πτώμα του παιδιού της προσπαθεί να κτίσει καριέρα», πρόσθεσε στο χυδαίο του κρεσέντο, κανόντας λόγο για «απόκριες» και «προσωπεία».

Ολόκληρη η ανάρτηση του μητροπολίτη Ικονίου Θεόκλητου

«Απολαύσαμε χθες στις ειδήσεις από την τηλεόραση την γνωστή κυρία να εξέρχεται από το δικαστικό Μέγαρο μετά την κατάθεση μήνυσης κατά του αξιότιμου Εφέτου Ανακριτού κ. Μπακαίμη, με το γνωστό της ύφος δέκα καρδιναλίων, με το μαλάκι της χτενισμένο φρέσκο, μόλις βγήκε από το κομμωτήριο, και με το σχετικό μακιγιάζ της,( μια εμφάνιση μητέρας που πενθεί για το χαμό του παιδιού της!!!). Να συνοδεύετε απ’ όλα αυτά τα απροβράσματα της κοινωνίας, να απαντά σε ερωτήσεις δημοσιογράφων που η ίδια τους κάλεσε να είναι εκεί και να μας κουνάει το δάκτυλο, ως θεά των πάντων.

Σήμερα, ακούσαμε από τον δικηγόρο της ότι δεν βιάζονται να βγει το πόρισμα των ερευνών !!! Μα αυτή δεν ήταν εκείνη που έκανε παράπονα ότι δύο χρόνια δεν έβγαλαν πόρισμα; τώρα δεν βιάζεται; δικαιολογημένα: Πρώτον, διότι γνωρίζει ότι με το πόρισμα που θα βγει, όλα αυτά που λένε περί συγκαλύψεως και εύφλεκτου υλικού και όλες τις υπόλοιπες σαχλαμάρες, θα πέσουν ως χάρτινος πύργος και θα ρεζιλευτούν ακόμη περισσότερο. Και, δεύτερον, θέλουν να κρατήσουν ανοικτό το θέμα μέχρι τις επόμενες εκλογές, μήπως και κερδίσουν κάτι. Αμ δε! Ο κόσμος δεν τρώει πλέον κουτόχορτο. Γνωρίζει ότι πίσω απ’ όλο αυτό που γίνεται, προσπαθούν οι χαμένοι να βγάλουν πολιτικό όφελος. Κανείς, δυστυχώς, δεν ενδιαφέτε γιά τις ψυχές που χάθηκαν. Όλα είναι ένα προσωπείο. Μιά καί ήμαστε στην περίοδο των Απόκρεων. Έβαλαν την κυρία αυτή, ως δόλωμα. Κι αυτή, λόγω της φιλοδοξίας της, τους ακολουθεί. Ερωτώ τον κάθε νοήμονα άνθρωπο: έχει ύφος πονεμένης γυναίκας, που έχασε το παιδί της; κάθε άλλο. Έχει ύφος μιας κυρίας που επάνω στο πτώμα του παιδιού της προσπαθεί να κτίσει καριέρα. Διότι διαφορετικά δεν θα μπορούσαι!!! Και μη μου πει κάποιος ευφυής άνθρωπος ότι δεν είναι έτσι όπως τα γράφω. Διότι θα γελάσει και το παρδαλό κατσίκι!!!».

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