Μεξικάνικη καλεντούλα: Το πολύτιμο άνθος που περιέχει περισσότερο σίδηρο κι από το σπανάκι

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Tα βρώσιμα άνθη έχουν γίνει μια τάση στη γαστρονομία τα τελευταία χρόνια. Τα πιάτα που πλέον διακοσμούνται με λουλούδια για να προσφέρουν μια χρωματιστή πινελιά στην εικόνα τους δεν υπάρχουν μόνο στα καλά εστιατόρια, αλλά και σε πολλές περιπτώσεις σε καφετέριες που προσφέρουν brunch. Εκτός, όμως, από την ομορφιά που προσδίδουν στο πιάτο, ένα λουλούδι με το χαρακτηριστικό κίτρινο χρώμα του θα μπορούσε να γίνει ένας από τους καλύτερους σύμμαχους για την υγεία, αυξάνοντας την πρόσληψη θρεπτικών συστατικών.

Πρόκειται για τον κατιφέ, γνωστός και ως Ταγέτης ο ορθοφυής (Tagetes erecta), Μεξικανική καλέντουλα (Mexican marigold) ή Αζτέκικη καλέντουλα (Aztec marigold). Το λουλούδι χρησιμοποιείται στην παραδοσιακή ιατρική, αλλά και ως φυσικός αρωματικός παράγοντας. Σε πρόσφατη μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Scientific Reports, αναδείχθηκαν οι πολύτιμες ουσίες τους ως συστατικό της διατροφής.

Συγκεκριμένα, οι ερευνητές ανέλυσαν οκτώ παραλλαγές κατιφέδων για να αξιολογήσουν τη χρησιμότητά τους ως λειτουργικά τρόφιμα. Μετά την αξιολόγηση των βιοδραστικών ιδιοτήτων και της διατροφικής τους σύνθεσης, αναδείχθηκαν οι ευεργετικές ενώσεις, όπως αντιοξειδωτικά, μέταλλα, βιταμίνες, λουτεΐνη, καροτενοειδή και ανθοκυανίνες.

Κατά την ερευνητική διαδικασία, οι σπόροι φυτεύτηκαν και τα φυτά αναπτύχθηκαν πριν από τη συγκομιδή των πλήρως ανθισμένων λουλουδιών. Αφού διαχωρίστηκαν και συλλέχθηκαν τα πέταλα, μετρήθηκαν τα χαρακτηριστικά του χρώματος και εξήχθησαν τα επίπεδα λουτεΐνης, καροτενοειδών και ανθοκυανών. Επιπλέον, οι ερευνητές εκτίμησαν τα σάκχαρα, το β-καροτένιο, τις βιταμίνες C και Ε και την περιεκτικότητα σε ανόργανα άλατα, ενώ παράλληλα ανέλυσαν την αντιοξειδωτική δράση και τα επίπεδα των φαινολικών ενώσεων και των φλαβονοειδών.

Περισσότερη βιταμίνη C από την ντομάτα

Όπως διαπιστώθηκε, οι κατιφέδες έχουν σημαντικά επίπεδα ανθοκυανών, καροτενοειδών και λουτεΐνης, αν και αυτά διέφεραν μεταξύ των παραλλαγών. Οι ανθοκυανίνες συγκεντρώνουν αντιαλλεργικά, αντιμικροβιακά, αντικαρκινικά, αντιοξειδωτικά και αντιφλεγμονώδη οφέλη, ενώ η λουτεΐνη μπορεί να μειώσει τα προβλήματα στα μάτια που σχετίζονται με τη γήρανση και να υποστηρίξει την υγεία της καρδιάς.

Επιπλέον, τα πολύτιμα αυτά άνθη έχουν χαμηλότερη περιεκτικότητα σε σάκχαρα, σε σύγκριση με άλλα βρώσιμα λουλούδια, ενώ τα επίπεδα β-καροτενίου είναι συγκρίσιμα με τα χρυσάνθεμα και ορισμένα τριαντάφυλλα. Όσον αφορά στη βιταμίνη C, περιέχουν τα ίδια επίπεδα με τις ντομάτες ή τα μήλα. Το πιο άφθονο μέταλλο, όμως, ήταν το κάλιο, με τους κατιφέδες να έχουν υψηλότερη περιεκτικότητα σε μέταλλα από τους κόκκους κινόα και άλλα βρώσιμα λουλούδια. Όμως το πιο εκπληκτικό είναι ότι περιείχαν περισσότερο σίδηρο από αυτόν που εντοπίζεται σε γνωστές πηγές όπως ο αμάραντος ή το σπανάκι.

Εντούτοις, υπάρχουν και μερικά γνωρίσματα που χρειάζονται προσοχή. Το γεγονός ότι συγκεντρώνουν υψηλά επίπεδα υγρασίας, υποδηλώνει ότι θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη αποθήκευση για να χρησιμοποιηθεί ως λειτουργικό τρόφιμο. Περιέχουν επίσης σημαντικά επίπεδα αλκαλοειδών και φυτικών αλάτων που μειώνουν την απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών και θα μπορούσαν να να είναι τοξικά αν καταναλωθούν σε μεγάλες ποσότητες. Ωστόσο, τα επίπεδα αυτά θα μπορούσαν να μειωθούν μέσω μεθόδων επεξεργασίας, όπως το μαγείρεμα, το βράσιμο και το μούλιασμα.

Συμπερασματικά, τα άνθη του κατιφέ φαίνεται να αποτελούν πολύτιμη πηγή αντιοξειδωτικών και βασικών θρεπτικών συστατικών και παρουσιάζουν ισχυρές δυνατότητες ως λειτουργικά τρόφιμα.

Πηγή: ygeiamou.gr

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