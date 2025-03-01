Σύνταγμα: «Οι γονείς των θυμάτων των Τεμπών έφαγαν ξύλο και δακρυγόνα» – Τι καταγγέλλει ο πατέρας του Ντένι Ρούτσι (Video)

Σε μία απίστευτη καταγγελία προχώρησε ο Θάνος Ρούτσι, που έχασε το παιδί του στα Τέμπη, για το μεγαλειώδες συλλαλητήριο της Αθήνας.

Όπως κατήγγειλε στο MEGA, οι γονείς των θυμάτων δέχτηκαν αστυνομική βία και δακρυγόνα, παρά το γεγονός ότι διαδήλωναν ειρηνικά.

«Βρισκόμουν μέχρι τις 12 το βράδυ στο Σύνταγμα. Ήμασταν ειρηνικά. Το ξέρετε ότι φάγαμε ξύλο εμείς οι γονείς και δακρυγόνα; Μας έσπρωξαν χωρίς λόγο, χτυπούσαν παιδιά και γυναίκες. Θέλω κάποιος να μας απαντήσει από την κυβέρνηση γιατί το έκαναν αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Έγινε το συλλαλητήριο, φύγαμε και πήγα σπίτι μου και άνοιξα την τηλεόραση. Είδα τον κόσμο ότι υπήρχε ακόμα στο Σύνταγμα, τους έδιωχναν και ξαναέρχονταν. Έφυγα πάλι και πήγα πίσω στον κόσμο», πρόσθεσε.

«Μόλις με είδε ο κόσμος σηκώθηκε και γίναμε όλοι μία αγκαλιά. Με τη φωτογραφία σηκώθηκα να πω στα ΜΑΤ τα αυτονόητα, ότι είναι το παιδί μας, το παιδί μου. Τους παρακάλεσα να μην ρίξουν δακρυγόνα, ότι καθόμασταν ειρηνικά», συνέχισε.

»Μετά από 10 λεπτά μας έριξαν σπρέι στα μάτια και δακρυγόνα. Με έπιασαν δύο άτομα, δεν ξέρω ποιος, και με έβγαλαν έξω».

