search
ΠΕΜΠΤΗ 16.10.2025 09:55
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.03.2025 16:48

Ιρίνα Σάικ: «Βραζιλία, έχω εμμονή μαζί σου» – Η Ρωσίδα καλλονή στο καρναβάλι του Ρίο ντε Τζανέιρο

04.03.2025 16:48
irina-shayk

Το ντεμπούτο της στο καρναβάλι του Ρίο έκανε η Ιρίνα Σάικ και κέρδισε τις εντυπώσεις με την εμφάνισή της. Η ίδια ενθουσιάστηκε με την Βραζιλία και δημοσίευσε φωτογραφίες της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram εκφράζοντας την αγάπη της για τη χώρα.

«Τσιμπήστε με, αυτό είναι όνειρο! Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι αληθινό… Βραζιλία, ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη που μου δώσατε. Ρίο, ήσουν τόσο μαγικό. Βραζιλία, έχω εμμονή μαζί σου», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Διαβάστε επίσης:

Μέγκαν Μαρκλ: Η διόρθωση που έκανε για το επώνυμό της – «Τώρα είμαι Σάσεξ»

Τζιν Χάκμαν – Μπέτσι Αρακάουα: Πληθαίνουν τα ερωτήματα για τον θάνατο του ζευγαριού – Τα σενάρια, οι εκτιμήσεις και οι μαρτυρίες των γειτόνων

Χάρβεϊ Γουάινστιν: Η αντίδρασή του όταν ο Άντριεν Μπρόντι αναφέρθηκε στα παιδιά του κατά την απονομή των Όσκαρ 2025

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tsiaras_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ομοβροντία από 30 βουλευτές της ΝΔ: «Χάνουμε τους αγρότες, δεν θα πάμε ούτε στις παρελάσεις» – Τσιάρας: «Πείτε τα στο Μαξίμου» 

oikonomopoulos-new
LIFESTYLE

«Αφιερωμένο στη δύναμη που κρύβει κάθε γυναίκα» – Το μήνυμα του Νίκου Οικονομόπουλου κατά της ενδοοικογενειακής βίας (Video)

troxaio_kifisias_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Κηφισίας: Νεαρός οδηγός «καρφώθηκε» σε τζαμαρία των ΕΛΤΑ – Είχε καταναλώσει αλκοόλ (videos)

kifisos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισός: Χάος και ουρές χιλιομέτρων από λάδια που χύθηκαν στο οδόστρωμα

Principia
BUSINESS

Principia: Εγκαινιάζει μονάδα αποθήκευσης ενέργειας «Θεμέλιο» 49MW, προωθώντας βιώσιμη ενεργειακή μετάβαση Ελλάδας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bruce-willis-new
LIFESTYLE

Μπρους Γουίλις: «Οι κόρες του θρηνούν, τους λείπει πολύ ο πατέρας τους» λέει η σύζυγός του

syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάσα για τους συνταξιούχους η πώληση της ψιλής κυριότητας των ακινήτων

ERIETTA_KOURKOULOU
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου για το πρότυπο κέντρο τοκετού που δημιούργησε: Πάμε να βάλουμε ερωτηματικό σε ένα σύστημα πολύ δυνατό στην Ελλάδα

panos-routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Πήρε εξιτήριο από τον «Ευαγγελισμό», «πρέπει να ξεκουραστεί πλήρως»

pelvic_fracture_new
ΥΓΕΙΑ

Κάταγμα ισχίου: Χρήσιμες συμβουλές για ασφάλεια στο μπάνιο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 16.10.2025 09:52
tsiaras_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ομοβροντία από 30 βουλευτές της ΝΔ: «Χάνουμε τους αγρότες, δεν θα πάμε ούτε στις παρελάσεις» – Τσιάρας: «Πείτε τα στο Μαξίμου» 

oikonomopoulos-new
LIFESTYLE

«Αφιερωμένο στη δύναμη που κρύβει κάθε γυναίκα» – Το μήνυμα του Νίκου Οικονομόπουλου κατά της ενδοοικογενειακής βίας (Video)

troxaio_kifisias_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Κηφισίας: Νεαρός οδηγός «καρφώθηκε» σε τζαμαρία των ΕΛΤΑ – Είχε καταναλώσει αλκοόλ (videos)

1 / 3