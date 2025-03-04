Το ντεμπούτο της στο καρναβάλι του Ρίο έκανε η Ιρίνα Σάικ και κέρδισε τις εντυπώσεις με την εμφάνισή της. Η ίδια ενθουσιάστηκε με την Βραζιλία και δημοσίευσε φωτογραφίες της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram εκφράζοντας την αγάπη της για τη χώρα.

«Τσιμπήστε με, αυτό είναι όνειρο! Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι αληθινό… Βραζιλία, ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη που μου δώσατε. Ρίο, ήσουν τόσο μαγικό. Βραζιλία, έχω εμμονή μαζί σου», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

