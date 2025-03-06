Επιστήμονες που θέλουν να «αναστήσουν» τα μαμούθ δημιούργησαν… μαλλιαρά ποντίκια (videos)

Η νεοσύστατή εταιρεία βιοτεχνολογίας Colossal Biosciences που επιχειρεί να επαναφέρει τα μαμούθ παρουσίασε τα πρώτα γενετικά τροποποιημένα ποντίκια τα οποία διαθέτουν πλούσιο τρίχωμα που τα προστατεύει από το ψύχος.

Σύμφωνα με την εταιρεία, πρόκειται για ένα σημαντικό επιστημονικό ορόσημο στην προσπάθειά της να αναβιώσει το μαμούθ.

Οι επιστήμονες στην αμερικανική βιοτεχνολογική εταιρεία επιδιώκουν να επαναφέρουν τα προϊστορικά παχύδερμα, τροποποιώντας γενετικά τους ασιατικούς ελέφαντες ώστε να αποκτήσουν χαρακτηριστικά του μαμούθ. Ο πρώτος γενετικά τροποποιημένος γενετικά ασιατικός ελέφαντας αναμένεται να γεννηθεί μέχρι το τέλος του 2028.

Ο Μπεν Λαμ, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Colossal, δήλωσε ότι η ομάδα μελετά τα αρχαία γονιδιώματα των μαμούθ και τα συγκρίνει με αυτά των ασιατικών ελεφάντων προκειμένου να κατανοήσει τις διαφορές τους, ενώ πρόσθεσε ότι έχει ήδη ξεκινήσει την επεξεργασία του γονιδιώματος των τελευταίων.

Στη μελέτη, η οποία δεν έχει ακόμη υποβληθεί σε αξιολόγηση, η ομάδα χρησιμοποίησε μια σειρά τεχνικών επεξεργασίας του γονιδιώματος προκειμένου να τροποποιήσει γενετικά γονιμοποιημένα ωάρια ποντικιών ή να τροποποιήσει εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα ποντικιών και να τα εγχύσει σε έμβρυα ποντικιών, πριν τα εμφυτεύσει σε παρένθετες μητέρες. Η ομάδα επικεντρώθηκε στην τροποποίηση εννέα γονιδίων που σχετίζονται με το χρώμα, την υφή, το μήκος ή το μοτίβο των τριχών ή των θυλάκων τριχών. Τα περισσότερα από αυτά τα γονίδια επιλέχθηκαν επειδή ήταν ήδη γνωστό ότι επηρεάζουν τις τρίχες των ποντικιών.

Ωστόσο, δύο από τα γονίδια που στοχεύθηκαν στα ποντίκια εντοπίστηκαν και στα μαμούθ, όπου θεωρείται ότι συνέβαλαν στο παχύ τους τρίχωμα. Η ομάδα τροποποίησε επίσης ένα γονίδιο που σχετίζεται με τον τρόπο μεταβολισμού του λίπους στα ποντίκια– το οποίο διαθέτουν και τα μαμούθ- κάτι που οι επιστήμονες υποθέτουν πως θα μπορούσε να παίξει ρόλο στην προσαρμογή στο κρύο.

Όπως αναφέρει ο Guardian, οι ερευνητές δοκίμασαν διαφορετικούς συνδυασμούς αυτών των γονιδίων με μία τεχνική να τους επιτρέπει να κάνουν έως και οκτώ τροποποιήσεις σε επτά διαφορετικά γονίδια ταυτόχρονα. Ενώ πολλά από τα πειράματα δεν οδήγησαν σε γεννήσεις νεογνών ποντικιών, αυτά που γεννήθηκαν είχαν διάφορους συνδυασμούς χαρακτηριστικών τριχωμάτων.

Ωστόσο, είχαν παρόμοια μέση σωματική μάζα, είτε είχε τροποποιηθεί το γονίδιο που σχετίζεται με τον μεταβολισμό του λίπους, είτε όχι. Ο Λαμ δήλωσε ότι η ομάδα ελπίζει να πραγματοποιήσει τεστ συμπεριφοράς για την αντοχή στο κρύο τους επόμενους μήνες.

Ο Ρόμπιν Λόβελ-Μπάτζ, επικεφαλής της βιολογίας βλαστοκυττάρων και της αναπτυξιακής γενετικής στο Ινστιτούτο Φράνσις Κρικ στο Λονδίνο, ο οποίος δεν συμμετείχε στην έρευνα, επαίνεσε τις τεχνικές πτυχές της μελέτης. Ωστόσο, επεσήμανε ότι δεν διευκρινίζονται οι μηχανισμοί με τους οποίους τα γονίδια παράγουν διαφορετικούς τύπους τριχών, προσθέτοντας ότι ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι, προς το παρόν, δεν υπάρχουν αποτελέσματα σχετικά με το αν τα τροποποιημένα ποντίκια είναι όντως ανθεκτικά στο κρύο. Αυτό οφείλεται εν μέρει στην αβεβαιότητα σχετικά με το αν οι γενετικές τροποποιήσεις θα διασφαλίσουν ότι τα ζώα όχι μόνο θα μοιάζουν με τα μαμούθ, αλλά θα συμπεριφέρονται όπως αυτά.

«Η πρωταρχική μου ανησυχία είναι κατά πόσον αυτό αποτελεί συνετή χρήση των πόρων, σε αντίθεση με τη διάθεση κονδυλίων για την πρόληψη της εξαφάνισης των ειδών», κατέληξε ο Λόβελ-Μπάτζ.

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