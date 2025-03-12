Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος: «Όχι βία σε βάρος των γιατρών» (video)

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Όχι στη βία κατά των γιατρών είναι το μήνυμα που στέλνει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, με αφορμή την 12η Μαρτίου που έχει καθιερωθεί η Παγκόσμια Ημέρα κατά της Βίας των Υγειονομικών.

Στο μήνυμα του ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ) επισημαίνει ότι οι γιατροί βιώνουν μαζί με τους ασθενείς τους τον πόνο και την αγωνία. Στέκονται δίπλα τους στις πιο δύσκολες στιγμές. Μοχθούν για την υγεία τους. Αλλά δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις που αυτό όχι μόνο δεν εκτιμάται, αλλά ακυρώνεται με πράξεις βίας εναντίον τους!

«Η 12η Μαρτίου είναι Παγκόσμια Ημέρα κατά της Βίας σε Βάρος των Υγειονομικών. Όλων εκείνων που φορούν τη λευκή μπλούζα και μοχθούν να σώσουν την ανθρώπινη ζωή. Στην Ελλάδα, από την εποχή των μνημονίων και μετά, με την αύξηση των ελλείψεων και της υποστελέχωσης στα δημόσια νοσοκομεία, οι γιατροί και οι νοσηλευτές έγιναν αποδέκτες βιαιοπραγιών από ορισμένα άτομα που θεωρούν ότι για τις παθογένειες του συστήματος φταίει ο άνθρωπος με τη λευκή μπλούζα που βρίσκεται μπροστά τους», αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο ΠΙΣ.

Η ελληνική πολιτεία, μετά από επανειλημμένες και επίμονες εισηγήσεις του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, αυστηροποίησε πρόσφατα τις ποινές για τις περιπτώσεις αυτές, που έχουν βάλει συχνά σε κίνδυνο γιατρούς και νοσηλευτές.

Σημειώνεται ότι ο ΠΙΣ υλοποιεί από χθες εκστρατεία ενημέρωσης σε σταθμούς του Μετρό της Αθήνας με βασικό μήνυμα «Όχι βία σε βάρος των γιατρών», προσπαθώντας να ενεργοποιήσει τα αντανακλαστικά αλληλεγγύης και ενσυναίσθησης στους πολίτες, τονίζοντας ότι ο γιατρός είναι ο σύμμαχός τους την ώρα της ανάγκης.

Μάστιγα οι συχνές επιθέσεις στους υγειονομικούς

Σημειώνεται ότι σχεδόν καθημερινά γιατροί, νοσηλευτές και υγειονομικοί πέφτουν θύματα επιθέσεως από αγανακτισμένους ασθενείς και συγγενείς τους που περιμένουν στα τμήματα επειγόντων περιστατικών για πολλές ώρες, από μεθυσμένους κλπ. Παράλληλα πολύ συχνά καταγράφονται περιστατικά λεκτικής και ψυχολογικής βίας, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο όχι μόνο την ασφάλεια των γαστρών και νοσηλευτών αλλά και την εύρυθμη λειτουργία των υγειονομικών δομών.

Τελευταίο περιστατικό καταγράφηκε χθες Τρίτη 11 Μαρτίου, στο Κέντρο Υγείας Τυρνάβου όπου 15 άτομα, συγγενείς ασθενούς, επιτέθηκαν σε γιατρούς και αστυνομικούς που κλήθηκαν από υγειονομικούς για βοήθεια.

Όλα ξεκίνησαν μετά τη μεταφορά ασθενούς και την προσπάθεια του ιατρικού προσωπικού να σταθεροποιήσει την κατάσταση της υγείας του. Οι συγγενείς αντέδρασαν έντονα κατά του γιατρού που παρείχε τις πρώτες βοήθειες στον ασθενή!!! Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα και οι γιατροί ήρθαν αντιμέτωποι με τους εξαγριωμένους συγγενείς. Η αστυνομία κλήθηκε στο Κ.Υ και σύμφωνα με πληροφορίες εκτός από τους γιατρούς τραυματίστηκε και ένας αστυνομικός…

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