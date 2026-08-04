Θεσσαλονίκη: Ανεγκέφαλοι έβαψαν χελώνες με λαδομπογιά – Αναζητούνται οι δράστες

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Ακόμη ένα περιστατικό κακοποίησης ζώων στη χώρα μας, αυτήν τη φορά στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, όπου διασώστες εντόπισαν τέσσερις χελώνες βαμμένες με πορτοκαλί λαδομπογιά.
Τα ζώα παραλήφθηκαν άμεσα από μέλη της Ομάδας Διάσωσης και Επανένταξης Άγριων Ζώων και μεταφέρθηκαν σε κέντρο περίθαλψης, καθώς η συγκεκριμένη ουσία θεωρείται επικίνδυνη για την υγεία τους.
Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται έπειτα από καταγγελία πολιτών για κατοικία στην αυλή της οποίας βρίσκονταν πέντε χελώνες.
Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι οι ιδιοκτήτες είχαν μεταφέρει τα ζώα από περιοχή που είχε πληγεί από πυρκαγιά, πιστεύοντας ότι με αυτόν τον τρόπο τα προστάτευαν.
Οι ειδικοί τούς ενημέρωσαν ότι οι χελώνες αποτελούν άγρια ζώα και πρέπει να ζουν στο φυσικό τους περιβάλλον, δηλαδή στο δάσος.
Παράλληλα, εξήγησαν ότι η διατήρησή τους σε κατοικίες ενδέχεται να δημιουργήσει κινδύνους για τη δημόσια υγεία, καθώς μπορεί να μεταφέρουν βακτήρια, όπως η σαλμονέλα.
Την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η ενημέρωση του Δασαρχείου, προκειμένου να καταγραφούν οι πέντε χελώνες και να επιστρέψουν στο φυσικό τους περιβάλλον, τα μέλη της ομάδας έκαναν ακόμη μία ανησυχητική ανακάλυψη.
Σε αυλή γειτονικής κατοικίας εντόπισαν τέσσερις επιπλέον χελώνες, τα κελύφη των οποίων είχαν καλυφθεί με πορτοκαλί λαδομπογιά.
Οι διασώστες προχώρησαν άμεσα στην περισυλλογή τους και τις μετέφεραν στο Κέντρο Περίθαλψης Άγριων Ζώων.
Οι τέσσερις χελώνες υποβάλλονται σε ειδική φροντίδα και καθαρισμό, καθώς η λαδομπογιά είναι τοξική και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην υγεία τους.
Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί:
Για το περιστατικό έχει ήδη ενημερωθεί ο αρμόδιος εισαγγελέας.
Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκαν οι τέσσερις βαμμένες χελώνες, ενώ παράλληλα αναζητούνται οι υπεύθυνοι για την κακοποίησή τους.
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