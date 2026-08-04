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04.08.2026 10:28

Θεσσαλονίκη: Ανεγκέφαλοι έβαψαν χελώνες με λαδομπογιά – Αναζητούνται οι δράστες

04.08.2026 10:28
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Ακόμη ένα περιστατικό κακοποίησης ζώων στη χώρα μας, αυτήν τη φορά στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, όπου διασώστες εντόπισαν τέσσερις χελώνες βαμμένες με πορτοκαλί λαδομπογιά.

Τα ζώα παραλήφθηκαν άμεσα από μέλη της Ομάδας Διάσωσης και Επανένταξης Άγριων Ζώων και μεταφέρθηκαν σε κέντρο περίθαλψης, καθώς η συγκεκριμένη ουσία θεωρείται επικίνδυνη για την υγεία τους.

Η καταγγελία

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται έπειτα από καταγγελία πολιτών για κατοικία στην αυλή της οποίας βρίσκονταν πέντε χελώνες.

Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι οι ιδιοκτήτες είχαν μεταφέρει τα ζώα από περιοχή που είχε πληγεί από πυρκαγιά, πιστεύοντας ότι με αυτόν τον τρόπο τα προστάτευαν.

Οι ειδικοί τούς ενημέρωσαν ότι οι χελώνες αποτελούν άγρια ζώα και πρέπει να ζουν στο φυσικό τους περιβάλλον, δηλαδή στο δάσος.

Παράλληλα, εξήγησαν ότι η διατήρησή τους σε κατοικίες ενδέχεται να δημιουργήσει κινδύνους για τη δημόσια υγεία, καθώς μπορεί να μεταφέρουν βακτήρια, όπως η σαλμονέλα.

Η πορτοκαλί λαδομπογιά

Την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η ενημέρωση του Δασαρχείου, προκειμένου να καταγραφούν οι πέντε χελώνες και να επιστρέψουν στο φυσικό τους περιβάλλον, τα μέλη της ομάδας έκαναν ακόμη μία ανησυχητική ανακάλυψη.

Σε αυλή γειτονικής κατοικίας εντόπισαν τέσσερις επιπλέον χελώνες, τα κελύφη των οποίων είχαν καλυφθεί με πορτοκαλί λαδομπογιά.

Οι διασώστες προχώρησαν άμεσα στην περισυλλογή τους και τις μετέφεραν στο Κέντρο Περίθαλψης Άγριων Ζώων.

Γιατί η λαδομπογιά είναι επικίνδυνη για τις χελώνες

Οι τέσσερις χελώνες υποβάλλονται σε ειδική φροντίδα και καθαρισμό, καθώς η λαδομπογιά είναι τοξική και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην υγεία τους.

Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί:

  • Το κέλυφος της χελώνας αποτελεί ζωντανό ιστό.
  • Δεν πρόκειται για ένα άψυχο, εξωτερικό περίβλημα.
  • Η επαφή του με τοξικές ουσίες μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις στο ζώο.

Ενημερώθηκε ο εισαγγελέας

Για το περιστατικό έχει ήδη ενημερωθεί ο αρμόδιος εισαγγελέας.

Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκαν οι τέσσερις βαμμένες χελώνες, ενώ παράλληλα αναζητούνται οι υπεύθυνοι για την κακοποίησή τους.

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