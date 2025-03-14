ΤΡΙΤΗ 31.03.2026 12:22
14.03.2025 08:40

Άκης Τσελέντης: Πήγε να σώσει έναν γλάρο και κατέληξε με κατάγματα! Η ανάρτηση του σεισμολόγου (photos)

Σοβαρό ατύχημα είχε ο σεισμολόγος Άκης Τσελέντης, ο οποίος στην προσπάθεια του να σώσει έναν τραυματισμένο γλάρο, έπεσε με αποτέλεσμα να έχει κατάγματα στο χέρι και τα πλευρά του.

Όπως αναφέρει ο ίδιος στην ανάρτησή του «Έκανα το καλό αλλά δεν το ριξα στο γιαλό και έπεσα εγώ στο γιαλό με κατάγματα χέρι και πλευρά».

Ο Άκης Τσελέντης, περιγράφει μάλιστα πώς συνέβη το ατύχημα.

«Εκεί που έκανα το απογευματινό μου τζόκινγκ είδα ένα τραυματισμένο γλαράκι, πήδηξα το μώλο να κατέβω παραλία και το κακό δεν άργησε να γίνει. Ευτυχώς πήρα τηλέφωνο και φρόντισαν το γλαράκι που είχε σπασμένη μια φτερούγα!» έγραψε ο γνωστός σεισμολόγος.

Διαβάστε επισης:

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 14 Μαρτίου

Καιρός: Καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο με ζέστη και αφρικανική σκόνη – Έρχεται «χειμωνιάτικη φωτοβολίδα» από βδομάδα με κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας (videos)

Απίστευτη κοροϊδία με το «e-katanalotis» – Προϊόν που καταργήθηκε εδώ και 1 χρόνο βρίσκεται ακόμη μέσα στην εφαρμογή

Βάσω Καζαντζίδη: «Η Μαρινέλλα ήταν μάνα, αδερφή μου – Με προστάτευσε όταν πέθανε ο Στέλιος (Video)

Αγρίνιο: Ανατροπή στην αιματηρή συμπλοκή – Νεαρός παραδόθηκε και ομολόγησε ότι εκείνος μαχαίρωσε τον 16χρονο

Το πρόβλημα που έχουν 6 στους 10 οδηγούς το βράδυ

Χτύπημα των ΗΠΑ σε αποθήκες πυρομαχικών στο Ισφαχάν – Ανέλαβε την ευθύνη για το τάνκερ το Ιράν, πυραυλικές επιθέσεις σε Τεχεράνη και Τελ Αβίβ – Όλες οι εξελίξεις

Καρυστιανού: «Επιβεβλημένο να μεταδίδεται η δίκη του αιώνα – Είμαι έτοιμη για τις εκλογές»

Ποιες δραστηριότητες δυναμώνουν τον εγκέφαλο και προστατεύουν από την άνοια, λίγο πριν πάμε για ύπνο;

ΠΑΣΟΚ: Τα τελικά αποτελέσματα της σταυροδοσίας για τη νέα Κεντρική Επιτροπή - Πρώτος ο Λευτέρης Καρχιμάκης

Τα όμορφα εκλογικά σενάρια, όμορφα καίγονται, τα σχέδια ΠΑΣΟΚ για Απoστολάκη, Τζάκρη, και οι λίστες της ΚΕ, οι εναλλάξ παρουσίες στην αίθουσα των Τεμπών

Robert Powell: Σπάνια εμφάνιση του τηλεοπτικού «Ιησού από τη Ναζαρέτ» στα 81 του χρόνια

