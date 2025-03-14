Άκης Τσελέντης: Πήγε να σώσει έναν γλάρο και κατέληξε με κατάγματα! Η ανάρτηση του σεισμολόγου (photos)

Σοβαρό ατύχημα είχε ο σεισμολόγος Άκης Τσελέντης, ο οποίος στην προσπάθεια του να σώσει έναν τραυματισμένο γλάρο, έπεσε με αποτέλεσμα να έχει κατάγματα στο χέρι και τα πλευρά του.
Όπως αναφέρει ο ίδιος στην ανάρτησή του «Έκανα το καλό αλλά δεν το ριξα στο γιαλό και έπεσα εγώ στο γιαλό με κατάγματα χέρι και πλευρά».
Ο Άκης Τσελέντης, περιγράφει μάλιστα πώς συνέβη το ατύχημα.
«Εκεί που έκανα το απογευματινό μου τζόκινγκ είδα ένα τραυματισμένο γλαράκι, πήδηξα το μώλο να κατέβω παραλία και το κακό δεν άργησε να γίνει. Ευτυχώς πήρα τηλέφωνο και φρόντισαν το γλαράκι που είχε σπασμένη μια φτερούγα!» έγραψε ο γνωστός σεισμολόγος.
