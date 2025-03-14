search
ΤΡΙΤΗ 30.12.2025 15:24
14.03.2025 23:43

Βόρεια Θάλασσα: Για ανθρωποκτονία εξ αμελείας κατηγορείται ο Ρώσος πλοίαρχος του εμπορικού που συγκρούστηκε με δεξαμενόπλοιο

Ο Ρώσος πλοίαρχος του εμπορικού πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, το οποίο συγκρούστηκε την Δευτέρα με ένα δεξαμενόπλοιο στα ανοιχτά των βρετανικών ακτών, κατηγορείται για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, ανακοίνωσε απόψε η βρετανική αστυνομία.

Στον πλοίαρχο του πλοίου Solong, Βλαντίμιρ Μότιν, 59 ετών, από την Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας, ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία εξ αμελείας και προφυλακίστηκε. Αύριο πρόκειται να προσαχθεί ενώπιον δικαστηρίου στο Χαλ, ανέφερε η αστυνομία του Χάμπερσαϊντ.

Το Stena Immaculate ήταν αγκυροβολημένο όταν χτυπήθηκε από το μικρότερο Solong προκαλώντας μεγάλη φωτιά και εκρήξεις.

Σημειώνεται πως ένα από τα μέλη του πληρώματος του Solong αγνοείται και θεωρείται νεκρό.

Παρά τις ανησυχίες ότι το πλοίο μετέφερε κυανιούχο νάτριο, ο ιδιοκτήτης του δήλωσε ότι τα επικίνδυνα χημικά δεν βρίσκονταν πλέον στο φορτίο τη στιγμή της σύγκρουσης.

Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι το Solong είχε αποτύχει σε αρκετούς ελέγχους ασφαλείας το 2024, με προβλήματα στην πλοήγηση, τα συστήματα συναγερμού και τα σωστικά μέσα. Παρόλο που του επετράπη να συνεχίσει τα δρομολόγιά του αφού έγιναν διορθώσεις, η τραγική σύγκρουση έχει εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια του πλοίου.

Η διαρροή αεροπορικού καυσίμου από το Stena Immaculate φαίνεται να είχε περιορισμένο περιβαλλοντικό αντίκτυπο, με το μεγαλύτερο μέρος του καυσίμου να εξατμίζεται ή να καίγεται. Και τα δύο πλοία παραμένουν στην επιφάνεια, ενώ η έρευνα συνεχίζεται με τη συμμετοχή αρχών από το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ και την Πορτογαλία.

