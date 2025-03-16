ΤΕΤΑΡΤΗ 22.04.2026 13:38
16.03.2025 12:25

Κλιμακώνεται ο «πόλεμος» Τραμπ – Ιράν: Δεν θα μείνει αναπάντητη η επίθεση, προειδοποιούν λένε οι Φρουροί της Επανάστασης

Houthi

Το Ιράν θα απαντήσει σε οποιαδήποτε επίθεση, προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης, μετά την απειλή Τραμπ στην Τεχεράνη να σταματήσει «αμέσως» οποιαδήποτε υποστήριξη προς τους «τρομοκράτες Χούθι».

«Η Αμερική θα σας επιρρίψει ακέραια την ευθύνη και δεν θα είμαστε ευγενικοί!», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο μέσο του κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.

Οι Χούθι «λαμβάνουν τις δικές τους στρατηγικές και επιχειρησιακές αποφάσεις» εντελώς ανεξάρτητα από το Ιράν, πρόσθεσε ο επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης Χοσεΐν Σαλαμί, χαρακτηρίζοντάς τους «εκπροσώπους των πολιτών της Υεμένης».

«Οι ΗΠΑ δεν έχουν καμία εξουσία να υπαγορεύουν την εξωτερική πολιτική της Τεχεράνης»

«Οι ΗΠΑ δεν έχουν κανένα δικαίωμα να υπαγορεύουν την εξωτερική πολιτική της Τεχεράνης», δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

«Η αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει καμία εξουσία και κανένα δικαίωμα να υπαγορεύει την εξωτερική πολιτική του Ιράν», υπογράμμισε σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, απευθύνοντας έκκληση να σταματήσουν «να σκοτώνουν τον λαό της Υεμένης».

«Σφυροκόπημα» των ΗΠΑ κατά των Χούθι με τουλάχιστον 31 νεκρούς και 101 τραυματίες 

Οι αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές εναντίον περιοχών που ελέγχουν οι αντάρτες Χούθι στην Υεμένη στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 31 ανθρώπους και προκάλεσαν τον τραυματισμό 101, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Τα πλήγματα αυτά στοχοθέτησαν την πρωτεύουσα Σαναά, τις επαρχίες Σαάντα, στη βορειοδυτική Υεμένη, και Αλ Μπάιντα, στο κεντρικό τμήμα της χώρας, όπως και την πόλη Ρανταά, επίσης στο κεντρικό τμήμα της Υεμένης, διευκρίνισε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας των Χούθι Άνις Αλ Ασμπάχι.

google_news_icon

parastasi–new
prince_2204_1920-1080_new
francesca-ormouz
trump-donald
konstantinos_karamanlis_new
benitez
dimitris_markopoulos_new
voridis – siakantaris- arvanitis – sxoinas – new
pliromi-kinito-karta
fotovoltaika mpalkoni
parastasi–new
prince_2204_1920-1080_new
francesca-ormouz
