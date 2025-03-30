Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη άντρας με παραισθησιογόνα μανιτάρια και μαχαίρι – Επιχείρησε να απωθήσει τους αστυνομικούς

Παραισθησιογόνα μανιτάρια, κάνναβη και πολεμικό μαχαίρι βρέθηκαν στην κατοικία ημεδαπού, ο οποίος συνελήφθη σε περιοχή της Θεσσαλονίκης από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Παιονίας για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και περί όπλων.

Μάλιστα, κατά τον εντοπισμό του και ενόψει επικείμενου ελέγχου, ο άντρας προσπάθησε να διαφύγει απωθώντας τους αστυνομικούς, χωρίς ωστόσο να το καταφέρει, αφού ακινητοποιήθηκε.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 624 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 47 γραμμάρια παραισθησιογόνων μανιταριών, δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, ένα πολεμικό μαχαίρι με τέσσερις λεπίδες και το χρηματικό ποσό των 510 ευρώ.

Κατασχέθηκε επίσης ένα κινητό τηλέφωνο που βρέθηκε στην κατοχή του, καθώς και ένα όχημα ιδιοκτησίας του, που χρησιμοποιούσε για την παράνομη δραστηριότητά του.

