31.03.2025 10:33

ΝΒΑ: Άγριο ξύλο μεταξύ παικτών στον αγώνα της Μινεσότα με το Ντιτρόιτ – Επτά αποβολές (video)

Ένα… όχι και τόσο σκληρό φάουλ, έγινε αιτία να ξεσπάσει άγριο ξύλο μεταξύ των παικτών των Μινεσότα Τίμπεργουλβς και των Ντιτρόιτ Πίστονς στο NBA

Το φάουλ του Ρον Χόλαντ στον Ναζ Ριντ ήταν η αφορμή αφού οι δυο τους είχαν… προηγούμενα από προηγούμενες φάσεις. Ο Ντόντε ΝτιΒιντσέντσο μπήκε στο επεισόδιο και ακολούθησαν οι Μάρκους Σάσερ, Αϊζέα Στιούαρντ καθώς και ασίσταντ των Τίμπεργουλβς, Πάμπλο Πριχιόνι αλλά και ο κόουτς των Πίστονς, Τζέι Μπι Μπίκερσταφ.

Οι παίκτες και το προπονητικό τιμ πιάστηκαν στα χέρια και βρέθηκαν στα καθίσματα των θεατών πίσω από την μπασκέτα, με τους θεατές να είναι αυτοί που προσπαθούσαν να τους χωρίσουν μαζί με τους σεκιούριτι.

Τελικά οι επτά που ενεπλάκησαν αποβλήθηκαν από τον αγώνα, τον οποίο κέρδισε τελικά η Μινεσότα με 123-104.

