ΝΒΑ: Άγριο ξύλο μεταξύ παικτών στον αγώνα της Μινεσότα με το Ντιτρόιτ – Επτά αποβολές (video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ένα… όχι και τόσο σκληρό φάουλ, έγινε αιτία να ξεσπάσει άγριο ξύλο μεταξύ των παικτών των Μινεσότα Τίμπεργουλβς και των Ντιτρόιτ Πίστονς στο NBA.
Το φάουλ του Ρον Χόλαντ στον Ναζ Ριντ ήταν η αφορμή αφού οι δυο τους είχαν… προηγούμενα από προηγούμενες φάσεις. Ο Ντόντε ΝτιΒιντσέντσο μπήκε στο επεισόδιο και ακολούθησαν οι Μάρκους Σάσερ, Αϊζέα Στιούαρντ καθώς και ασίσταντ των Τίμπεργουλβς, Πάμπλο Πριχιόνι αλλά και ο κόουτς των Πίστονς, Τζέι Μπι Μπίκερσταφ.
Οι παίκτες και το προπονητικό τιμ πιάστηκαν στα χέρια και βρέθηκαν στα καθίσματα των θεατών πίσω από την μπασκέτα, με τους θεατές να είναι αυτοί που προσπαθούσαν να τους χωρίσουν μαζί με τους σεκιούριτι.
Τελικά οι επτά που ενεπλάκησαν αποβλήθηκαν από τον αγώνα, τον οποίο κέρδισε τελικά η Μινεσότα με 123-104.
Διαβάστε επίσης:
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 4-2: «Ερυθρόλευκο» πάρτι και στο +10 με το «καλημέρα» στα play offs – Η βαθμολογία
Νέα γκολάρα ο Καρέτσας στο Βέλγιο (video)
Σοκ στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο: Κατέρρευσε και πέθανε 21χρονος την ώρα του αγώνα
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.