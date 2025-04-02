Eπιδημία νοροϊού σε πολυτελές κρουαζιερόπλοιο – Περισσότερα από 240 κρούσματα

Περισσότεροι από 240 άνθρωποι στο πολυτελές κρουαζιερόπλοιο Queen Mary 2 αρρώστησαν από τον εξαιρετικά μεταδοτικό στομαχικό μικρόβιο νοροϊού.

Τα Κέντρα Ελέγχου και Προστασίας Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC) ανέφεραν το ξέσπασμα ακριβώς τη στιγμή που το κρουαζιερόπλοιο πλησίαζε στο τέλος ενός ταξιδιού διάρκειας τεσσάρων εβδομάδων από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Καραϊβική.

Το Queen Mary 2 ταξιδεύει τακτικά σε υπερατλαντικές διαβάσεις. Είναι ένα ταξίδι — και ένα πλοίο — που έχει σχεδιαστεί για να επιστρέψει στη χρυσή εποχή των υπερωκεάνιων πολυτελών σκαφών. Το Cunard ανήκει στην Carnival Corporation.

Το σκάφος απέπλευσε στις 8 Μαρτίου από το Σαουθάμπτον και πρόκειται να επιστρέψει στο αγγλικό λιμάνι στις 6 Απριλίου. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, 224 από τους 2.538 επιβάτες αρρώστησαν από τον γαστρεντερικό ιό, ενώ 17 από τα 1.232 μέλη του πληρώματος σημείωσαν αδιαθεσία, σύμφωνα με στοιχεία του CDC.

«Ο ιός του κρουαζιερόπλοιου»

Ο ειδικός στις μολυσματικές ασθένειες Δρ. William Schaffner, καθηγητής στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Vanderbilt, είπε στο CNN Travel νωρίτερα φέτος ότι ο νοροϊός είναι «γνωστός ως ο ιός του κρουαζιερόπλοιου».

Ο νοροϊός είναι διαβόητα μεταδοτικός και ως εκ τούτου οι άνθρωποι που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση – όπως ένα κρουαζιερόπλοιο – μπορεί να είναι πιο πιθανό να μεταδώσουν την ασθένεια.

Το CDC σημειώνει επίσης την εξάπλωση του ιού μεταξύ των ταξιδιωτών σε άλλους παρόμοιους περιορισμένους χώρους, όπως κατασκηνώσεις, κοιτώνες και ξενοδοχεία.

«Πρόκειται για έναν ιό που μπορεί να σας μολύνει με πολύ λίγα ιικά σωματίδια. Με άλλα λόγια, η μολυσματική δόση είναι πολύ μικρή», είπε ο Schaffner. «Μπορεί να παραμείνει για μέρες ή ακόμα και μια εβδομάδα σε περιβαλλοντικές επιφάνειες, πράγμα που σημαίνει ότι αν βάλετε τα δάχτυλά σας σε μολυσμένη επιφάνεια, μπορείτε να συλλέξετε μερικά ιικά σωματίδια, να αγγίξετε το στόμα σας και στη συνέχεια να ξεκινήσετε μια μόλυνση».

Τα κυρίαρχα συμπτώματα στο Queen Mary 2 είναι η διάρροια και ο έμετος. Το CDC είπε ότι η Cunard Line αύξησε τον καθαρισμό και την απολύμανση στο πλοίο μετά το πρόσφατο επιβεβαιωμένο ξέσπασμα. Οι μολυσμένοι επιβάτες έχουν επίσης τεθεί σε καραντίνα από άλλους επιβαίνοντες.

Το Πρόγραμμα Εξυγίανσης Πλοίων (VSP) του CDC, το οποίο παρακολουθεί τα κρούσματα στη θάλασσα, επιβεβαίωσε επίσης ότι «παρακολουθεί εξ αποστάσεως την κατάσταση, συμπεριλαμβανομένης της επανεξέτασης της απόκρισης σε κρούσματα του πλοίου και των διαδικασιών υγιεινής».

