Τα 68 ελληνικά ξενοδοχεία που έλαβαν για πρώτη φορά στη χώρα μας Κλειδιά MICHELIN παρουσιάστηκαν σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Αθήνα.

Μετά την παρουσίαση της επιλογής Κλειδιών MICHELIN το 2024 σε περισσότερους από 10 κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς όπως η Γαλλία, η Ιταλία, η Ιαπωνία, οι Η.Π.Α., το Μεξικό και η Ταϊλάνδη, οι Επιθεωρητές του Οδηγού MICHELIN επέκτειναν την έρευνά τους στην Ελλάδα.

Σε αυτή την πρώτη επιλογή, αναγνωρίστηκαν 68 από τις πιο εξαιρετικές εμπειρίες διαμονής στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, από τα 68 καταλύματα, 1 κατάλυμα έχει λάβει Τρία Κλειδιά MICHELIN, 7 καταλύματα έχουν λάβει Δύο Κλειδιά MICHELIN και, τέλος, 60 καταλύματα έχουν λάβει Ένα Κλειδί MICHELIN.

Τα Κλειδιά Michelin απονέμονται από την ομάδα επιθεωρητών του Οδηγού MICHELIN, και βασίζονται σε ανώνυμες διαμονές ή επισκέψεις – ανεξάρτητα από υπάρχοντα σήματα και κατάταξη με βάση τα αστέρια – αποτελώντας ένα νέο διεθνές πρότυπο. Στόχος τους είναι να οδηγήσουν τους ταξιδιώτες σε καταλύματα που ξεχωρίζουν για τη μοναδική φιλοξενία τους, τον ιδιαίτερο χαρακτήρα τους, τη ζεστή υποδοχή και το εξαιρετικά υψηλό επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρουν.

68 ξενοδοχεία έλαβαν Κλειδιά MICHELIN στην Ελλάδα

Αφού πραγματοποίησαν πολλές ανώνυμες διαμονές ή επισκέψεις και αξιολόγησαν τα ξενοδοχεία με βάση πέντε διεθνή κριτήρια, οι Επιθεωρητές της MICHELIN απένειμαν Κλειδιά MICHELIN σε 68 ξενοδοχεία από περισσότερα από 200 ελληνικά καταλύματα που περιλαμβάνονται στην ευρύτερη επιλογή του Οδηγού MICHELIN.

Τα ξενοδοχεία με Κλειδιά MICHELIN προσφέρουν μία ευρεία γκάμα φιλοσοφιών φιλοξενίας και τύπων καταλυμάτων, από boutique ξενοδοχεία μέχρι εμβληματικά πολυτελή ξενοδοχεία, αλλά και παραλιακά θέρετρα υψηλής ποιότητας μέχρι απομονωμένα καταλύματα σε νησιά.

Ένα μοναδικό ξενοδοχείο βραβεύθηκε με Τρία Κλειδιά MICHELIN

Τα Τρία Κλειδιά MICHELIN, τα οποία υποδεικνύουν μια εντυπωσιακή εμπειρία διαμονής που, μάλιστα, αξίζει να ταξιδέψει κάποιος αποκλειστικά γι’ αυτήν, απονεμήθηκαν σε 1 ξενοδοχείο στην Αθήνα.

Το Four Seasons Astir Palace είναι ένα πολυτελές κατάλυμα με περισσότερα από 300 δωμάτια, συμπεριλαμβανομένων 21 σουιτών, που συνδυάζει την αρχιτεκτονική της δεκαετίας του 1960 με τη σύγχρονη κομψότητα. Ένα σύμβολο αριστείας στη φιλοξενία στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, βρίσκεται πάνω σε ένα πευκοδάσος στην καρδιά μιας ιδιωτικής χερσονήσου, προσφέροντας εκπληκτική θέα στο Αιγαίο Πέλαγος, ενώ βρίσκεται σε απόσταση μόλις 30 λεπτών από το κέντρο της πόλης. Αρκετά εστιατόρια, συμπεριλαμβανομένου του εστιατορίου Pelagos που έχει βραβευθεί με Αστέρι Michelin, ένα υπέροχο μπαρ, ένα σπα, καθώς και οι αψεγάδιαστες ιδιωτικές παραλίες ολοκληρώνουν αυτόν τον παραδεισένιο προορισμό.

Δύο Κλειδιά MICHELIN απονεμήθηκαν σε 7 εξαιρετικά καταλύματα

Υποδεικνύοντας μια εξαιρετική διαμονή, 7 ξενοδοχεία βραβεύθηκαν με Δύο Κλειδιά MICHELIN.

Το Ξενοδοχείο Grande Bretagne, το οποίο βρίσκεται στην πλατεία Συντάγματος, στην καρδιά της Αθήνας, είναι ένα πρώην βικτοριανό αρχοντικό που έχει ανακαινιστεί πλήρως. Η αρχιτεκτονική και το λονδρέζικο στυλ του το καθιστούν έναν μοναδικό προορισμό στην καρδιά της ελληνικής πρωτεύουσας. Οι βεράντες και το εστιατόριο στην ταράτσα του ξενοδοχείου προσφέρουν εντυπωσιακή θέα στην Ακρόπολη. Σε κοντινή απόσταση, το The Dolli at Acropolis, ένα πολυτελές boutique ξενοδοχείο που στεγάζεται σε ένα ιστορικό κτίριο, μαγεύει τους ταξιδιώτες με την οικεία και εκλεπτυσμένη ατμόσφαιρά του. Η πισίνα στην ταράτσα του ξενοδοχείου προσφέρει εξαιρετική πανοραμική θέα στα εμβληματικά μνημεία της πόλης, ιδιαίτερα στην Ακρόπολη.

Στην Ήπειρο, το Aristi Mountain Resort προσκαλεί τους επισκέπτες σε μια γαλήνια απόδραση στην καρδιά της φύσης. Κτισμένο στα βουνά γύρω από το Ζαγόρι, αυτό το πετρόχτιστο κατάλυμα συνδυάζει τη σύγχρονη άνεση με τις τοπικές παραδόσεις και είναι ο ιδανικός προορισμός για τους λάτρεις της πεζοπορίας και των περιπετειωδών δραστηριοτήτων.

Στην Κεφαλονιά, το Eliamos Villas Hotel & Spa προσφέρει ένα ειδυλλιακό περιβάλλον με ιδιωτικές βίλες σχεδιασμένες από τον ιδιοκτήτη του, ο οποίος είναι ένας ιδιαίτερα ταλαντούχος διακοσμητής. Εστιατόριο, μπαρ, πισίνα, γυμναστήριο και exclusive spa προσφέρουν θέα στο βαθύ μπλε του Ιονίου Πελάγους.

Η Πελοπόννησος έχει τρία ξενοδοχεία που συμπεριλαμβάνονται στη λίστα και διακρίνονται για την ποιότητά τους, λαμβάνοντας το καθένα ξεχωριστά από δύο Κλειδιά MICHELIN. Το Amanzoe, ένας ήσυχος παράδεισος κτισμένος πάνω σε έναν λόφο, μάγεψε τους επιθεωρητές του Οδηγού MICHELIN με τα κομψά ελληνικά καταλύματά του, τη μαγευτική θέα στο Αιγαίο Πέλαγος και την εξαιρετική εξυπηρέτηση. Το Kinsterna Hotel, ένα ανακαινισμένο αρχοντικό του 13ου αιώνα κοντά στη Μονεμβασιά, συνδυάζει τη μεσαιωνική κληρονομιά και τη μοντέρνα αισθητική με υπέροχους κήπους στην καρδιά του, ενώ το Tainaron Blue Retreat, το οποίο βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα από το ακρωτήριο Ταίναρο – το νοτιότερο σημείο της Ευρώπης – είναι ένας πέτρινος πύργος του 19ου αιώνα που ανακαινίστηκε σε έναν οικείο χώρο διαμονής, με έμφαση στην οικολογική βιωσιμότητα και την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτή η μοναδική τοποθεσία προσφέρει εντυπωσιακή πανοραμική θέα στην άγρια ακτογραμμή της Μάνης.

60 ξενοδοχεία βραβεύθηκαν με ένα Κλειδί MICHELIN

Ένα Κλειδί MICHELIN απονεμήθηκε σε 60 ξενοδοχεία που προσφέρουν ιδιαίτερες διαμονές.

Αντιπροσωπεύοντας ένα ευρύ φάσμα ξενοδοχειακών κατηγοριών, τύπων καταλυμάτων και γεωγραφικών περιοχών, η πρώτη ελληνική επιλογή των Κλειδιών MICHELIN προσφέρει μία ποικιλία εμπειριών που ανταποκρίνονται σε όλα τα budgets και τις επιθυμίες. Περισσότεροι από τους μισούς από τους 60 ξενοδοχειακούς προορισμούς που βραβεύτηκαν βρίσκονται στη Μύκονο (14), τη Σαντορίνη (11) και την Αθήνα (6).

Μεταξύ των πιο πρωτότυπων ξενοδοχείων και των τολμηρότερων σχεδιαστικών κατηγοριών που έλαβαν Ένα Κλειδί MICHELIN, βρίσκεται το Dexamenes Seaside Hotel, ένα ασυνήθιστο, βιομηχανικού στυλ ξενοδοχείο που δημιουργήθηκε από πρώην δεξαμενές για την αποθήκευση κρασιού και έχει υπέροχη θέα στη θάλασσα. Στην Κρήτη, στον οικισμό Καψαλιανά, που ήταν κάποτε γνωστό για την ελαιοκαλλιέργεια του αλλά εγκαταλείφθηκε σε μεγάλο βαθμό τη δεκαετία του 1950, το Kapsaliana Village Hotel αναβιώνει τα παλιά κτίρια, διατηρώντας την παραδοσιακή πέτρινη αρχιτεκτονική τους.

Οι ταξιδιώτες μπορούν, επίσης, να επιλέξουν να μείνουν σε ξενοδοχεία διεθνών αλυσίδων, όπως το NUMO Mykonos Boutique Resort από την Hilton Group, ή το One&Only Aesthesis στην Αθήνα από την Kerzner International Group. Στην Ελλάδα, οι τοπικές αλυσίδες ξενοδοχείων κερδίζουν επίσης αναγνώριση. Στη Σαντορίνη, για παράδειγμα, η αλυσίδα Katikies έχει βραβευτεί με Ένα Κλειδί για τρία από τα καταλύματά της: Katikies Kirini Suites & Spa, Katikies Santorini και Katikies Garden Santorini.

Επίσης, κάποια άλλα ξενοδοχεία προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες στους πιο διάσημους και ιστορικούς προορισμούς της Ελλάδας. Το Xenodocheio Milos, το οποίο βρίσκεται στην Αθήνα, είναι η ιδανική βάση για να εξερευνήσετε το ιστορικό κέντρο, ενώ στην Πελοπόννησο, το Euphoria Retreat συνδυάζει τη γαλήνη και την ιστορία, κοντά στα εμβληματικά μνημεία της Σπάρτης και του Μυστρά. Το Kókkini Porta Rossa, που βρίσκεται στη μεσαιωνική παλιά πόλη της Ρόδου, αποκαλύπτει μια σημαντική κληρονομιά κοντά στα αρχαία υπολείμματα του Κολοσσού της Ρόδου. Το Domes Zeen Chania στην Κρήτη, προσφέρει αρμονία μεταξύ σύγχρονου σχεδιασμού και πολιτιστικών ανακαλύψεων και βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τους Μινωικούς θησαυρούς της Κνωσσού.

Προσφέροντας περιορισμένο αριθμό δωματίων, πολλά από τα ξενοδοχεία της επιλογής εγγυώνται εξατομικευμένες εμπειρίες διαμονής μακριά από τα πλήθη. Συγκεκριμένα, το Monument στην Αθήνα είναι ένα μοντέρνο κόσμημα με μόλις 9 δωμάτια, τοποθετημένο σε ένα κτήριο του 19ου αιώνα. Το Kamares Historic Boutique Hotel & Spa, με 9 δωμάτια, συνδυάζει τη γοητεία του παλιού κόσμου και δίνει έμφαση στην ευεξία, ενώ το Albergo Gelsomino, το οποίο διαθέτει 8 δωμάτια και το Noma Milos με 7 δωμάτια προσφέρουν ήρεμα καταφύγια με εξαιρετική θέα. Το Aristide Hotel, το οποίο έχει 9 δωμάτια και το Limestone Santorini με 5 δωμάτια προσφέρουν αποκλειστική διαμονή και διακρίνονται για τον προσεκτικό τους σχεδιασμό. Παράλληλα, το Canaves Sunday Santorini που διαθέτει 8 δωμάτια και το Kivotos Santorini με 5 δωμάτια εξασφαλίζουν μια παραδεισένια, χαλαρωτική εμπειρία.

Όλες οι προτάσεις των καταλυμάτων του Οδηγού MICHELIN είναι διαθέσιμες δωρεάν στην ιστοσελίδα και στην εφαρμογή του Οδηγού MICHELIN. Σε αυτές τις ψηφιακές πλατφόρμες, οι ταξιδιώτες μπορούν να κάνουν κράτηση απευθείας στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Ο Οδηγός MICHELIN, για να βοηθήσει τους ταξιδιώτες καθ’ όλη τη διάρκεια της διαμονής τους, προσφέρει, επίσης, μια υπηρεσία υποστήριξης (concierge), από ειδικούς του τουρισμού που εργάζονται για τον Οδηγό.

Ο Gwendal Poullennec, International Director του Οδηγού MICHELIN, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι που παρουσιάζουμε στους ταξιδιώτες του κόσμου την πρώτη μας επιλογή Κλειδιών MICHELIN για την Ελλάδα. Με 68 εξαιρετικά ξενοδοχεία, αυτή η επιλογή είναι μια πρόσκληση για να εξερευνήσετε την Ελλάδα, να επισκεφτείτε περιοχές με πλούσια ιστορία, να χαλαρώσετε στις πιο όμορφες ακτές της Μεσογείου, του Ιονίου και του Αιγαίου και να απολαύσετε την αξεπέραστη φιλοξενία. Από boutique ξενοδοχεία και ιστορικά μεγάλα ξενοδοχεία στην πολυσύχναστη Αθήνα μέχρι καταλύματα που βρίσκονται σε εκπληκτικά τοπία της υπαίθρου, από ήρεμα και απομονωμένα καταλύματα σε νησιά μέχρι ξενοδοχεία που έχουν σχεδιαστεί με έμφαση στην αισθητική, την καινοτομία και τη μοναδικότητα του χώρου: κάθε ξενοδοχείο που βραβεύτηκε με Ένα, Δύο ή Τρία Κλειδιά MICHELIN είναι ένα «κόσμημα» που έχει δημιουργηθεί από ταλαντούχους επαγγελματίες. Χρησιμοποιώντας τις ψηφιακές πλατφόρμες του Οδηγού MICHELIN, οι ταξιδιώτες μπορούν πλέον να φιλτράρουν την αναζήτησή τους και να κάνουν κράτηση σε ξενοδοχεία για διαμονές που ελπίζουμε πως θα τους μείνουν αξέχαστες».

Ένα, Δύο και Τρία Κλειδιά MICHELIN Όπως ακριβώς τα διάσημα Αστέρια που υποδεικνύουν τις καλύτερες γαστρονομικές εμπειρίες, έτσι και τα Κλειδιά MICHELIN αναδεικνύουν τα καταλύματα στην επιλογή του Οδηγού που προσφέρουν εξαιρετικές εμπειρίες διαμονής. Παράλληλα, αποτελούν ένα νέο πρότυπο για τους ταξιδιώτες, αξιολογώντας κάθε εμπειρία διαμονής και λαμβάνοντας υπόψιν και άλλες πτυχές πέρα από τις βασικές παροχές.

Ένα Κλειδί MICHELIN Key: μία πολύ ιδιαίτερη διαμονή

Πρόκειται για ένα αληθινό κόσμημα με δικό του χαρακτήρα και προσωπικότητα. Μπορεί να ξεχωρίζει, να προσφέρει κάτι διαφορετικό ή απλώς να είναι ένα από τα καλύτερα της κατηγορίας του. Η εξυπηρέτηση ξεπερνά πάντοτε τις προσδοκίες των επισκεπτών, προσφέροντας πολύ περισσότερα σε σχέση με αντίστοιχα καταλύματα στην ίδια κατηγορία τιμής.

Δύο Κλειδιά MICHELIN: μία εξαιρετική διαμονή

Ένα μέρος πραγματικά μοναδικό και εξαιρετικό σε κάθε πτυχή του, όπου μια αξέχαστη εμπειρία είναι πάντα εγγυημένη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα και γοητεία, και λειτουργεί με εμφανή υπερηφάνεια από τους ιδιοκτήτες ή τους διαχειριστές του, οι οποίοι δείχνουν ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα σε κάθε λεπτομέρεια. Ο εντυπωσιακός σχεδιασμός ή η αρχιτεκτονική του, καθώς και η αληθινή αίσθηση του τοπικού χαρακτήρα, το καθιστούν μία εξαιρετική επιλογή για διαμονή.

Τρία MICHELIN Keys: μία εντυπωσιακή διαμονή

Το ξενοδοχείο επικεντρώνεται στο να προσφέρει εκπληκτικές και απολαυστικές εμπειρίες διαμονής – πρόκειται για τον απόλυτο συνδυασμό άνεσης, εξυπηρέτησης, στυλ και κομψότητας. Είναι ένα από τα πιο αξιοσημείωτα και εξαιρετικά ξενοδοχεία στον κόσμο και αποτελεί προορισμό από μόνο του για ένα αξέχαστο ταξίδι. Όλα τα στοιχεία της πραγματικά υπέροχης φιλοξενίας υπάρχουν σε αυτό το ξενοδοχείο για να εξασφαλίσουν ότι κάθε διαμονή θα μείνει αξέχαστη στη μνήμη και την καρδιά των ταξιδιωτών.

