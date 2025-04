Βραβεία Ελληνικής Κουζίνας 2025 από το «αθηνόραμα»

Τα Βραβεία Ελληνικής Κουζίνας 2025 στο πλαίσιο του θεσμού των Χρυσών Σκούφων απονεμήθηκαν την Τετάρτη 2 Απριλίου στο «Makedonia Palace», σε μια πολύ ξεχωριστή τελετή, μέσα από την οποία το «αθηνόραμα» έστειλε ακόμα ένα ηχηρό μήνυμα για τη σημαντικότητα της εξερεύνησης και της ανάδειξης των γαστρονομικών ιδιωμάτων κάθε τοπικής κουζίνας της χώρας μας, φωτίζοντας τη συναρπαστική και ιστορική κουζίνα της Θεσσαλονίκης.

Φτάνοντας στην όγδοη χρονιά με αυτόνομη έδρα τους τη Θεσσαλονίκη και με μακρά πορεία δεκαετιών στην αξιολόγηση και επίδραση στην ελληνική γαστρονομία, τα Βραβεία Ελληνικής Κουζίνας ανέδειξαν φέτος 88 εστιατόρια που τιμούν την εθνική μας γεύση είτε στην παραδοσιακή είτε στη σύγχρονη εκδοχή της. Οι ιδιοκτήτες και οι σεφ τους παρέλαβαν τα βραβεία τους με πλατιά χαμόγελα ικανοποίησης το βράδυ της περασμένης Τετάρτης στο «Makedonia Palace», έχοντας ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη από κάθε μεριά της Ελλάδας. Το εμβληματικό «Varoulko Seaside» στον Πειραιά διατήρησε για μια ακόμα χρονιά τον τίτλο του καλύτερου εστιατορίου ελληνικής κουζίνας της χώρας με βαθμολογία 16/20, ενώ τη δεύτερη θέση, με βαθμολογία 15,5/20, κατέκτησαν το «Selene» της Σαντορίνης και το «Noble Gourmet» της Ρόδου.

Οι Κυκλάδες με 22 και η Βόρεια Ελλάδα με 20 βραβευμένα εστιατόρια, για τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική, τη Μακεδονία και τη Θράκη, έκοψαν πρώτες το νήμα, συγκεντρώνοντας σχεδόν τις μισές διακρίσεις της βραδιάς, από την οποία δεν έλειψαν όπως πάντα οι ανατροπές και οι ανακατατάξεις. Έτσι, 9 εστιατόρια έχασαν φέτος το βραβείο τους λόγω πτώσης στη βαθμολογική τους επίδοση, ενώ 15 εισήλθαν για πρώτη φορά στο θεσμό, με την Αθήνα να αποσπά 5 και την Πελοπόννησο 4 νέες διακρίσεις για φέτος.

Το κέφι, η χαρά και η αισιοδοξία για το παρόν και το μέλλον της εθνικής μας γεύσης ζωγραφίζονταν έκδηλα στα πρόσωπα, όχι μόνο των νικητών, αλλά και των προσκεκλημένων της βραδιάς. Ανάμεσα σε άλλους, το «παρών» έδωσαν όπως πάντα σημαντικοί εκπρόσωποι από τους χώρους της πολιτικής, των επιχειρήσεων, των ΜΜΕ, των τεχνών και των γραμμάτων, που άρχισαν να καταφθάνουν ήδη από νωρίς στους χώρους της εκδήλωσης.

Το θεατρικό κόνσεπτ της απονομής που παρουσίασαν η Μυρτώ Αλικάκη και ο Άκης Σακελλαρίου όπως και το dîner de gala που ακολούθησε ήταν αφιερωμένα φέτος στην ιδιαίτερη γευστική κληρονομιά της έδρας του θεσμού, τη Θεσσαλονίκη. Τι σχέση έχει άραγε το ρήμα σαβουρώνω με τη ζεστή σάλτσα που έτρωγαν στη βυζαντινή Θεσσαλονίκη; Τι ήταν τα κολλύρια; Τι έτρωγαν οι μουσουλμάνοι στην Άνω Πόλη της οθωμανικής εποχής και τι οι σεφαραδίτες Εβραίοι; Πόσο επηρέασαν οι Πόντιοι και οι Θράκες την κουζίνα της Θεσσαλονίκης; Οι διαφορετικές γευστικές κουλτούρες που άφησαν στο πέρασμα των αιώνων έντονο το αποτύπωμά τους και δημιούργησαν ένα ξεχωριστό πολυσυλλεκτικό ανθολόγιο για την κουζίνα της Θεσσαλονίκης, ζωντάνεψαν μέσα από τα στοχευμένα κείμενα της βραδιάς, τα οποία προέκυψαν ύστερα από εις βάθος μελέτη και έρευνα και προσέφεραν ένα μοναδικό ταξίδι στη γαστρονομική ιστορία της πόλης. Ιδιαίτερη στιγμή, η συγκινητική αναφορά στον αείμνηστο Γιάννη Μπουτάρη και στον τρόπο με τον οποίο η μνήμη, όπως είχε πει χαρακτηριστικά, διαπνέει την κουζίνα της Θεσσαλονίκης, για την οποία ο ίδιος έκανε τόσα.

Το δείπνο που ακολούθησε τις βραβεύσεις ήταν απόλυτα συνδεδεμένο με το πνεύμα της βραδιάς. Τέσσερις σημαντικοί και επιδραστικοί σεφ της πόλης ερεύνησαν και επέλεξαν εμβληματικά πιάτα από την κουζίνα της Θεσσαλονίκης, τα οποία εκσυγχρόνισαν και έφεραν στο σήμερα μέσα από μια δημιουργική προσέγγιση που δεν απέκοψε όμως τον ομφάλιο λώρο με την παράδοση. Ο Σωτήρης Ευαγγέλου παρουσίασε τη δική του οπτική για τον μεζέ, αποτίνοντας φόρο τιμής στην πολίτικη κουζίνα της Θεσσαλονίκης. Ο Βασίλης Μουρατίδης τίμησε με φαντασία την ποντιακή γαστρονομική κουλτούρα της πόλης, ενώ ο Μανώλης Παπουτσάκης αναμετρήθηκε δημιουργικά με την πλούσια εβραϊκή της παράδοση. Ο Δημήτρης Παμπόρης φώτισε περίτεχνα την αστική πλευρά της κουζίνας της Θεσσαλονίκης και τον δυτικότροπο χαρακτήρα της. Από κοινού δημιούργησαν ένα μοναδικό 8 hands μενού και μαζί ένα νέο fine dining αφήγημα για την κουζίνα της Θεσσαλονίκης.

Οι τέσσερις σεφ καταχειροκροτήθηκαν με ενθουσιασμό στο τέλος του δείπνου για τις εξαιρετικές τους δημιουργίες, που εντυπωσίασαν τους προσκεκλημένους της τελετής απονομής. Το εμβληματικό «Makedonia Palace» φιλοξένησε και υποστήριξε για ακόμα μία χρονιά αυτή την απαιτητική και υψηλού επιπέδου εκδήλωση με τον καλύτερο τρόπο. Η άριστα προπονημένη μπριγάδα της κουζίνας του ξενοδοχείου, αλλά και η ομάδα του σέρβις, με καινούργιες στολές ειδικά για την περίσταση, χειροκροτήθηκαν επίσης για την εξαιρετική ροή μιας βραδιάς αφιερωμένης στους καλύτερους εκφραστές της ελληνικής γεύσης.

Τα βραβεία στους νικητές παρέδωσαν η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Γιουτίκας, ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων Γιώργος Λεονταρίτης, η διευθύντρια Γραφείων Εξωτερικού του ΕΟΤ Άντζελα Βαρελά, εκπροσωπώντας την υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Μαργαρίτης Σχοινάς, πρώην αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, ο διευθύνων σύμβουλος της HELEXPO Κυριάκος Ποζρικίδης, ο Sales Development manager της Nestlé Waters Γιώργος Συμεωνίδης, ο περιφερειακός διευθυντής της ΑΒ Βασιλόπουλος Ανδρέας Γαρέφης, η πρόεδρος του Δ.Σ. της Δέσμης Εκδοτικής Α.Ε. και επικεφαλής του θεσμού Άννη Ηλιοπούλου και ο εκδότης του «αθηνοράματος» Δημήτρης Ηλιόπουλος.

Τα Βραβεία Ελληνικής Κουζίνας διεξάγονται με την υποστήριξη του Υπουργείου Τουρισμού, του ΕΟΤ, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Επίσης υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Χορηγοί των Βραβείων Ελληνικής Κουζίνας 2025: Acqua Panna – S.Pellegrino, AB Βασιλόπουλος

Επίσημος χορηγός Αερομεταφορών: AEGEAN

ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ

(ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ)

ΑΤΤΙΚΗ

Varoulko Seaside, Μικρολίμανο, 16/20

Vezené Athens, Ιλίσια, 14,75/20 NEW ENTRY

Άκρα, Παγκράτι, 14,5/20 NEW ENTRY

Ark, Γλυφάδα, 14,5/20

Cookoovaya, Ιλίσια, 14,5/20

Λινού Σουμπάσης & Σία, Ψυρρή, 14,5/20

Παπαϊωάννου, Καβούρι, 14,5/20

Παπαϊωάννου, Κεφαλάρι, 14,5/20

Παπαϊωάννου, Μικρολίμανο, 14,5/20

Sense, Ξεν. «AthensWas», Μακρυγιάννη, 14,5/20

Taverna 37, Ξεν. «Four Seasons Astir Palace Hotel Athens», Βουλιαγμένη, 14,5/20 NEW ENTRY

Τηλέμαχος Athens, Αθήνα, 14,5/20

Travolta, Περιστέρι, 14,5/20

Γιουβετσάκια, Γλυφάδα, 14/20, NEW ENTRY

Pharaoh, Εξάρχεια, 14/20

Σεϋχέλλες, Μεταξουργείο, 14/20, NEW ENTRY

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Salonika Restaurant & Bar, Ξεν. «Makedonia Palace», 15/20

Όλυμπος Νάουσα, Ξεν. «ΟΝ Residence», 14,75/20

10 Τραπέζια, 14,5/20

Grada Nuevo, 14,5/20

Ηλιόπετρα, 14,5/20

Χαρούπι, 14,5/20

Αλεπού, Πυλαία, 14/20

Γλυκάνισος, Πυλαία, 14/20

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Noble Gourmet, Ξεν. «Elysium Resort & Spa», Ρόδος, 15,5/20

Hellas, Ρόδος, 14,75/20

Broadway, Κως, 14,5/20

Γευsea, Νίσυρος, 14,5/20

Μαυρίκος, Ρόδος, 14,5/20

Mazi Mas by Theros, Ξεν. «Theros All Suite Hotel», Κως, 14,5/20, NEW ENTRY

The Gelsomino Restaurant, Ξεν. «Albergo Gelsomino», Κως, 14,5/20, NEW ENTRY

Λακάνη, Ρόδος, 14/20, NEW ENTRY

Παράγκα, Ρόδος, 14/20

ΚΥΚΛΑΔΕΣ

Selene, Ξεν. «Katikies Garden», Σαντορίνη, 15,5/20

Ches, Ξεν. «Calilo», Ίος, 15/20

Petra Restaurant, Ξεν. «Canaves Oia Suites», Σαντορίνη, 14,75/20

Cantina, Σίφνος, 14,5/20

Efisia, Ξεν. «Myconian Ambassador», Μύκονος, 14,5/20

FlyAway, Ξεν. «West East Suites», Σαντορίνη, 14,5/20

Grandma’s, Ξεν. «Liostasi Hotel & Suites», Ίος, 14,5/20

Ηλιοβασίλεμα, Σύρος, 14,5/20

Ήταν ένα μικρό καράβι, Τήνος, 14,5/20

Το Θαλασσάκι, Τήνος, 14,5/20

Iθaka, Ίος, 14,5/20

Kaliya, Σαντορίνη, 14,5/20, NEW ENTRY

Lady Finger, Ξεν. «Andronikos», Μύκονος, 14,5/20

Μαραθιά, Τήνος, 14,5/20

Mario, Πάρος, 14,5/20

Naos, Σαντορίνη, 14,5/20, NEW ENTRY

Nōema, Μύκονος, 14,5/20

Nos, Ξεν. «Nos Hotel & Villas», Σίφνος, 14,5/20

Παπαϊωάννου, Μύκονος, 14,5/20, NEW ENTRY

Rada, Ξεν. «Cove Paros», Πάρος, 14,5/20

Araklia, Ηρακλειά, 14/20

Noa, Ξεν. «Myconian Kyma», Μύκονος, 14/20

ΚΡΗΤΗ

Cremnos, Ξεν. «Acro Suites», Αγ.Πελαγία, 14,5/20

Elaia, Ξεν. «Kapsaliana Village», Καψαλιανά, 14,5/20

Ferryman, Ελούντα, 14,5/20

Hasika, Ρέθυμνο, 14,5/20

Taverna Daios Cove, Ξεν. «Daios Cove Luxury Resort & Villas», Αγ. Νικόλαος,

14,5/20

The Yacht Club, Ξεν. «Elounda Mare», Ελούντα, 14,5/20

Αλέκος, Αρμένοι, 14/20

Ο Λεβέντης, Άνω Σταλός, 14/20

Ονήσιμος, Πεζά, 14/20

Πεσκέσι, Ηράκλειο, 14/20

Χρυσόστομος, Χανιά, 14/20

ΕΠΤΑΝΗΣΑ

Melia, Ξεν. «Lesante Blu», Ζάκυνθος, 15/20

Prosilio, Ζάκυνθος, 15/20

Fiore Fine Dining, Ξεν. «Lesante Cape», Ζάκυνθος, 14,75/20

Pomo d’Oro, Κέρκυρα, 14,5/20

Κληματαριά, Κέρκυρα, 14/20

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Anama, Γιάλοβα, 15/20

Dex.Silo.01, Ξεν. «Dexamenes Seaside», Παράλια Ηλείας, 14,75/20, NEW ENTRY

Aspasia, Μάνη, 14,5/20, NEW ENTRY

Βερσαλλίες, Καλαμάτα, 14,5/20, NEW ENTRY

Ζέρζοβα, Ορεινή Αρκαδία, 14/20, NEW ENTRY

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Bubo Fine Dining Restaurant, Ξεν. «Ekies All Senses Resort», Βουρβουρού, 15/20

Η Μαριγούλα, Πολύγυρος, 14,5/20

Marina Fish Restaurant, Ποτίδαια, 14,5/20

Trizoni Sea Treasures, Κρυοπηγή, 14/20

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Βεργιώτικο, Βέροια, 14,5/20

Ο Θωμάς, Σκλήθρο, 14/20

Κοντοσώρος, Ξινό Νερό, 14/20

Ναουμίδης, Άγιος Παντελεήμονας, 14/20

Χάραμα, Αρκοχώρι, 14/20

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ

Ανδρέας, Σκοπιά, 14,5/20

Καρυδιές, Σαμοθράκη, 14/20

Κοττάνη, Πομακοχώρια, 14/20

Dîner de Gala

Βραβεία Ελληνικής Κουζίνας 2025

Το μενού των σεφ Σωτήρη Ευαγγέλου, Βασίλη Μουρατίδη, Δημήτρη Παμπόρη και Μανώλη Παπουτσάκη

Οι ντολμάδες

Λάχανο με θαλασσινά, αμπελόφυλλο γιαλαντζί, πράσο με χοιρινό κιμά

Το καλωσόρισμα των τεσσάρων σεφ τιμά την ευρηματικότητα του θεσσαλονικιώτικου ντολμά

Blanc des Côteaux Cuvée Amphora 2022 ApostolosThymiopoulos (Μαλαγουζιά, Ασύρτικο, Βιδιανό, Αηδάνι)

Παλαμίδα, φασόλι, ταραμάς

Μαριναρισμένη παλαμίδα με κρέμα φασολάδας, μαγιονέζα ταραμά αρωματισμένη με κρεμμύδι και αφρό από σέλινο

Ένα πιάτο που υμνεί την πολίτικη κουζίνα της Θεσσαλονίκης, από τον Σωτήρη Ευαγγέλου

Απόσταγμα σταφυλιού Τσιλιλή (Μοσχάτο Αμβούργου)

Αβγά Χαμινάδος

Αβγά ορτυκιού, κρέμα με αρώματα καφέ, κρόκος μαγειρεμένος με τσάι, «άχυρο» από άζυμο άρτο, ζελέ και ζωμός από μοσχαρίσιο ποδαράκι, χαβιάρι.

Το πιάτο-ορόσημο της σεφαραδίτικης κουζίνας της πόλης, από τον Μανώλη Παπουτσάκη.

Domaine Karanika Brut Cuvée Speciale Λευκό αφρώδες 2022 (Ξινόμαυρο – Ασύρτικο)

Βαρένικα ποντιακά

Ζυμαρικά γεμιστά με κρέμα τυριού, φέτα και ανθότυρο σε σάλτσα μπριάμ με αρωματικά χόρτα και βασιλικό

Χαρακτηριστικό πιάτο της ποντιακής γαστρονομικής κουλτούρας της πόλης, από τον Βασίλη Μουρατίδη

Vodka

Λαβράκι με κουνουπίδι, σταφίδες και κάππαρη

Λαβράκι σοτέ με πουρέ κουνουπιδιού, καπνιστή πάπρικα, τσάτνεϊ με σταφίδες, κουκουνάρι και κάππαρη, σος gravy ψαριού με ντομάτα, μαύρο σκόρδο, δενδρολίβανο και κουκουνάρι

Η αστική πλευρά της κουζίνας της Θεσσαλονίκης και ο δυτικότροπος χαρακτήρας της από τον Δημήτρη Παμπόρη

Λημνιό 2021 Ανατολικός Αμπελώνας

Αρμενοβίλ

Κρέμα πορτοκαλιού, καβουρδισμένα αμύγδαλα, σάλτσα bitter σοκολάτας, dacquoise αμυγδάλου, περγαμόντο, οπαλίνα καραμέλας

Για κάποιους φράγκικο και για άλλους αρμένικο, το εμβληματικό γλυκό της Θεσσαλονίκης, από τον Σωτήρη Ευαγγέλου

Ευχές Ερατεινές – Γλυκύς 2015 (Μαλαγουζιά)

Τα πιάτα του δείπνου συνόδευσαν τα premium ιταλικά νερά S.Pellegrino® light sparkling πλούσιο φυσικό μεταλλικό νερό από το Μπέργκαμο και Αcqua Panna® απαλό φυσικό μεταλλικό νερό από την Τοσκάνη.

Συνέπραξε η μπριγάδα του ξενοδοχείου «Makedonia Palace»

