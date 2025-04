ΗΠΑ: Πήγαν για γκολφ και είδαν αλιγάτορα να κόβει βόλτες στο γήπεδο (video)

Αντιμέτωποι με ένα… τρομακτικό θέαμα έπεσαν παίκτες λέσχης του γκολφ στη Νότια Καρολίνα των ΗΠΑ.

Κατά τη διάρκεια αγώνα και ενώ ένας διαγωνιζόμενος πήγαινε σε ένα σημείο για το επόμενο χτύπημά του, ένας τεράστιος αλιγάτορας εμφανίστηκε από το πουθενά να κόβει βόλτες!

Μάλιστα, έδειχνε να… απολαμβάνει τη βόλτα του καθώς διέσχιζε τον χώρο σε χαλαρό ρυθμό, με τον κόσμου που ήταν στο σημείο να μένει… διακριτικά σε απόσταση.

Insane crocodile at the Kiawah Ocean Course! Props to the cameraman for getting close.



For a $600 green fee, you not only get to shoot a 103, but you get to meet this specimen!



My buddy sent me this. They literally walked right by him and then he crossed over the tee box… pic.twitter.com/YDaCAcQ63k