Οργή κατά Ισραήλ: Βίντεο – ντοκουμέντο αποδεικνύει πως είπαν ψέματα για την εν ψυχρώ δολοφονία 15 Παλαιστινίων διασωστών (video)

Ένα βίντεο ντοκουμέντο έρχεται στο φως της δημοσιότητας και αποδεικνύει πως ο στρατός του Ισραήλ είπε ψέματα για την δολοφονία 15 Παλαιστινίων διασωστών.

Ο IDF σκοτώνοντας τα 15 αυτά άτομα, είπε πως κινούνταν ύποπτα και γι’ αυτό άνοιξαν πυρ εναντίον τους.

Το σοκαριστικό βίντεο ντοκουμέντο όμως δείχνει πως το Ισραήλ είπε ψέματα. Η βιντεοσκόπηση γίνεται από το ταμπλό ενός οχήματος, και δείχνει μια συνοδεία από ασθενοφόρα με ευδιάκριτη σήμανση να κινούνται κατά μήκος ενός δρόμου τα ξημερώματα, με προβολείς και φώτα έκτακτης ανάγκης να αναβοσβήνουν.

Παρά το σκοτάδι, είναι ευδιάκριτο ότι τα οχήματα είναι ασθενοφόρα, όταν ο ισραηλινός στρατός άνοιξε πυρ εναντίον τους, καταρρίπτοντας έτσι το αφήγημα των IDF.

Η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος (PRCS) δημοσιοποίησε σήμερα, Σάββατο, το βίντεο, το οποίο ανέκτησε από το τηλέφωνο ενός από τα μέλη της που σκοτώθηκαν.

Τα οχήματα σταματούν κοντά σε ένα άλλο, το οποίο φαίνεται να έχει βγει από τον δρόμο. Διασώστες βγαίνουν για να εξετάσουν τυχόν τραυματίες στο σταθμευμένο όχημα και, στη συνέχεια, ακούγονται πυρά.

Ο ισραηλινός στρατός ρίχνει ασταμάτητα εκατοντάδες σφαίρες, σε ένα βίντεο που προκαλεί παγκόσμια οργή.

Δείτε το βίντεο (προσοχή σκληρές εικόνες):

🚨 Video That Exposes the Israeli Occupation’s Lies



The Palestine Red Crescent Society has obtained a video from the family of a martyred EMT, found on his mobile phone after his body was recovered from a mass grave in Gaza. He was among 15 ambulance and relief team members… pic.twitter.com/8iWqULxijC