Επίθεση της Μιλιέτ στον Τσίπρα: «Κάνει αντιτουρκικό lobbying στις ΗΠΑ»

Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε η τουρκική Milliyet με αφορμή τις επαφές του πρώην πρωθυπουργού στις ΗΠΑ. Συγκεκριμένα τον κατηγορεί ότι «κάνει αντιτουρκικό λόμπινγκ».

Σε δημοσίευμα του Σαββάτου η τουρκική εφημερίδα αναφέρει: «Ο Αλέξης Τσίπρας, δήλωσε ότι στις συναντήσεις που είχε με ομάδες σκέψης στις ΗΠΑ, επέκρινε την αντίθεση της Τουρκίας στο σχέδιο υποθαλάσσιας γραμμής ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Ελλάδας και Νότιας Κύπρου και άσκησε πίεση στην Ουάσιγκτον να προστατεύσει τα δικαιώματα της χώρας του, βάσει του διεθνούς δικαίου».

Και προσθέτει: «Το λόμπι της Ελλάδας κατά της Τουρκίας, κεκλεισμένων των θυρών, συνεχίζεται, ειδικά για την παρεμπόδιση αμυντικών έργων. Ο Τσίπρας ανακοίνωσε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιτίθενται στην ενδεχόμενη πώληση πολεμικών αεροσκαφών F-35 στην Άγκυρα».

Σημειώνεται, πως σε ανάρτησή του την Παρασκευή σχετικά με τις συνεχιζόμενες επαφές του στις ΗΠΑ ανέφερε πως συμμετείχε «σε κλειστή συζήτηση που διοργάνωσε, προκειμένου να ακούσουν τις απόψεις μου, το Center for American Progress, με εκπρόσωπους και του Brookings Institute, του Carnegie Endowment for International Peace, του Center for International Policy και του George Washington University».

Και συνεχίζει, όσον αφορά την συγκεκριμένη συζήτηση:

«Είχα έτσι την ευκαιρία να υπογραμμίσω τη σημασία της Ελλάδας ως πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Βαλκάνια, ιδίως σε αυτήν την περίοδο αποσταθεροποίησης. Προσέθεσα ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις πρέπει να προωθηθούν στο πλαίσιο του αμοιβαίου σεβασμού και αμοιβαίου οφέλους.

Τόνισα ότι η κινητοποίηση τουρκικών πολεμικών πλοίων απέναντι στην πόντιση ηλεκτρικού καλωδίου στο Αιγαίο είναι απαράδεκτη και οι ΗΠΑ θα πρέπει να συμβάλουν, ώστε η Ελλάδα να ασκήσει απρόσκοπτα τα δικαιώματά της βάσει του Διεθνούς Δικαίου.

Υπογράμμισα, επίσης, ότι η πώληση F35 στην Τουρκία δεν πρέπει να προχωρήσει, καθώς θα έχει αρνητικές συνέπειες στην ισορροπία δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Συρία, αλλά και στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις».

