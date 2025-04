Δασμοί Τραμπ: Μετωπική Μασκ – Ναβάρο, «ο άνθρωπος είναι ηλίθιος» – «Τα αγόρια… θα είναι αγόρια» απαντά ο Λευκός Οίκος

«Ρήγματα» και στον «εσωτερικό κύκλο» του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προκαλεί το «τσουνάμι» δασμών που η Ουάσινγκτον έχει εξαπολύσει κατά δικαίων και αδίκων, προκαλώντας παγκόσμιο εμπορικό σοκ και «σφαγή» στις αγορές.

Ο Έλον Μασκ, «κολλητός» του Τραμπ και επικεφαλής του «υπουργείου» Κυβερνητικής Αποδοτικότητας (DOGE), το οποίο έχει προχωρήσει σε… εισβολή στο αμερικανικό δημόσιο και σε χιλιάδες απολύσεις εργαζομένων, ξέσπασε κατά του ανώτατου εμπορικού συμβούλου του προέδρου, Πίτερ Ναβάρο, τον οποίο και θεωρεί υπαίτιο για τους δασμούς, οι οποίοι πλήττουν σοβαρά και τη «ναυαρχίδα» των επιχειρήσεων του Μασκ, την Tesla.

Όλα άρχισαν όταν ο Ναβάρο, επιχειρώντας να καταρρίψει τις αντιρρήσεις του Μασκ για τους δασμούς, σημείωσε ότι «αν πάτε στο εργοστάσιό του στο Τέξας, ένα μεγάλο μέρος των κινητήρων που παίρνει, οι οποίοι στην περίπτωση των ηλεκτρικών οχημάτων είναι οι μπαταρίες, προέρχονται από την Ιαπωνία και προέρχονται από την Κίνα. Τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα προέρχονται από την Ταϊβάν. Η διαφορά είναι, στη δική μας σκέψη και τη δική του Έλον σε αυτό το θέμα, ότι θέλουμε τα ελαστικά να κατασκευάζονται στο Άκρον. Θέλουμε τα κιβώτια ταχυτήτων να κατασκευάζονται στην Ινδιανάπολη. Θέλουμε οι κινητήρες να κατασκευάζονται στο Φλιντ και στο Σαγκινό. Και θέλουμε τα αυτοκίνητα να κατασκευάζονται εδώ».

Σε έξαλλη κατάσταση, ο Μασκ έγραψε στο Χ ότι ο Πίτερ Ναβάρο είναι «ηλίθιος» και πως ό,τι λέει είναι «αυταπόδεικτα λάθος», ενώ σε άλλη ανάρτησή του τον χαρακτήρισε «Peter Retardo» (σ.σ. Πίτερ Καθυστερημένο), υποστηρίζοντας ότι η Tesla είναι μια από τις πιο καθετοποιημένες επιχειρήσεις στις ΗΠΑ και ότι παράγει τα πιο «αμερικανικά αυτοκίνητα», χαρακτηρίζοντας τον Ναβάρο «πιο χαζό κι από ένα σακί με τούβλα».

Tesla has the most American-made cars. Navarro is dumber than a sack of bricks. @IfindRetards @RealPNavarro https://t.co/gECgtZt5Sc

Ωστόσο, το πιο κωμικοτραγικό στην όλη υπόθεση είναι η αντίδραση του Λευκού Οίκου σε μια δημόσια κόντρα δύο κορυφαίων στελεχών της κυβέρνησης Τραμπ για το μείζον ζήτημα των δασμών, το οποίο αποτελεί κεντρική πόλιτική της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Σχολιάζοντας λοιπόν τον δημόσιο καυγά Μασκ και Ναβάρο, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ είπε ότι «πρόκειται προφανώς για δύο άτομα που έχουν πολύ διαφορετικές απόψεις για το εμπόριο και τους δασμούς. Τα αγόρια θα είναι πάντα αγόρια, θα αφήσουμε να συνεχιστεί η δημόσια αντιπαράθεσή τους. Θα πρέπει όλοι σας να είστε πολύ ευγνώμονες που έχουμε την πιο διαφανή διοίκηση στην ιστορία».

"Boys will be boys" — Leavitt on Musk referring to Navarro as "dumber than a sack of bricks" pic.twitter.com/YCPHKi9o36