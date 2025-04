Copernicus: Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα οι θερμοκρασίες τον Μάρτιο σε όλο τον πλανήτη

Οι παγκόσμιες θερμοκρασίες κυμάνθηκαν σε ιστορικά υψηλά τον Μάρτιο, ανέφερε ο Copernicus, παρατείνοντας μια ασυνήθιστη ζέστη, που θέτει υπό δοκιμασία τις επιστημονικές προσδοκίες.

Στην Ευρώπη. σύμφωνα πάντα με την Υπηρεσία Κλιματικής Αλλαγής της ΕΕ, ήταν ο θερμότερος Μάρτιος που έχει καταγραφεί, ενώ σημειώθηκαν ακραίες βροχοπτώσεις σε μια ήπειρο, που θερμαίνεται ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη.

Στο μεταξύ η υφήλιος είδε τον δεύτερο θερμότερο Μάρτιο στο σύνολο δεδομένων του Copernicus καθώς συνεχίζεται σχεδόν αδιάσπαστα το ρεκόρ θερμοκρασιών από τον Ιούλιο του 2023.

Έκτοτε η θερμοκρασία ήταν κάθε μήνα κατά τουλάχιστον 1,5 βαθμούς Κελσίου υψηλότερη σε σύγκριση με τα προ βιομηχανικά επίπεδα, όταν η ανθρωπότητα άρχισε να καίει τεράστιες ποσότητες άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Ο Μάρτιος ήταν κατά 1,6 C πάνω από την προβιομηχανική εποχή, παρατείνοντας μια ανωμαλία τόσο ακραία που οι επιστήμονες προσπαθούν ακόμη να την εξηγήσουν πλήρως.

«Το ότι βρισκόμαστε ακόμα στους 1,6 βαθμούς Κελσίου πάνω από την προβιομηχανική περίοδο είναι πράγματι αξιοσημείωτο», δήλωσε η Φριντερίκε Ότο του Grantham Institute for Climate Change and the Environment του Imperial College του Λονδίνου.

«Είμαστε πιασμένοι σταθερά στη λαβή της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής», δήλωσε η Ότο στο Γαλλικό Πρακτορείο.

