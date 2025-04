ΗΠΑ – Κίνα: Από σήμερα δασμοί 84% για τα προϊόντα από τις ΗΠΑ που εισάγονται στην Κίνα

Σε ισχύ τέθηκαν από τις 12:01 τα μεσάνυχτα Τετάρτης προς Πέμπτη οι επιπρόσθετοι τελωνειακοί δασμοί αντιποίνων ύψους 84% που το Πεκίνο είχε αναγγείλει πως θα επιβάλλονταν στα προϊόντα που εισάγονται στην Κίνα από τις ΗΠΑ.

Έτσι «ανοίγει» ένα νέο επεισόδιο του εμπορικού πολέμου τον οποίο κήρυξε ο Ντόναλντ Τραμπ και προκαλεί ολοένα πιο έντονες ανησυχίες για παγκόσμια οικονομική ύφεση. Οι νέοι επιπρόσθετοι δασμοί εφαρμόζονται σε όλα τα προϊόντα των ΗΠΑ που εισάγονται στην κινεζική αγορά. Οι εισαγωγές της Κίνας από τις ΗΠΑ είχαν αξία που ανήλθε σε 143,5 δισ. δολάρια το 2024, σύμφωνα με το γραφείο του αντιπροσώπου των ΗΠΑ για το εμπόριο (USTR).

China will raise additional tariffs on all goods imported from the United States to 84 percent, starting at 12:01 am on Thursday, and has added 18 #US entities to its export control and unreliable entity lists in order to counter the US' unilateral #tariff hikes.



