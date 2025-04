Δασμοί Τραμπ: «Εύθραυστη» η παύση, βαρύ το τίμημα, λέει ο Μακρόν

Μπορεί ΗΠΑ και Ευρώπη να συμφώνησαν σε… εκεχειρία 90 ημερών, όσον αφορά στην εφαρμογή νέων δασμών, ωστόσο το Παρίσι δεν έχει πειστεί ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δεν θα συνεχίσει να επιβαρύνει δασμολογικά την Ευρώπη.

Αντιθέτως, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος είχε ταχθεί υπέρ άμεσης και αυστηρής απάντησης στους δασμούς Τραμπ θεωρεί ότι η παύση αυτή είναι «εύθραυστη» και ότι η Ευρώπη ήδη πληρώνει βαρύ τίμημα με τα μέτρα που ούτως ή άλλως έχει θέσει σε εφαρμογή η Ουάσινγκτον.

Σε ανάρτησή του στα social media, ο πρόεδρος της Γαλλίας σημείωσε ότι «η μερική αναστολή των αμερικανικών δασμών για 90 ημέρες είναι ένα μήνυμα και μια ανοιχτή πόρτα για διαπραγμάτευση. Αλλά αυτή η παύση παραμένει εύθραυστη. Εύθραυστη, επειδή οι δασμοί 25% για τον χάλυβα, το αλουμίνιο και τα αυτοκίνητα και οι δασμοί 10% για όλα τα άλλα προϊόντα εξακολουθούν να ισχύουν. Αντιπροσωπεύουν 52 δισεκατομμύρια ευρώ για την ΕΕ! Εύθραυστη, διότι αυτή η παύση των 90 ημερών σημαίνει 90 ημέρες αβεβαιότητας για όλες τις επιχειρήσεις μας, και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού και πέραν αυτού».

