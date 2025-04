Δασμοί: Η ΕΕ παγώνει τα αντίμετρα για 90 ημέρες – Προθεσμία διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ

Σε μια κίνηση μεταξύ διπλωματίας και προειδοποίησης, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε την προσωρινή αναστολή εφαρμογής των αντίμετρων που έχει ετοιμάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως απάντηση στους μονομερείς δασμούς των ΗΠΑ.

Σε ανάρτησή της, η πρόεδρος της Κομισιόν έκανε λόγο για μια περίοδο 90 ημερών, κατά την οποία η ΕΕ θέλει να δώσει «μια ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις», χωρίς όμως να αποσύρει τις προειδοποιήσεις της προς την Ουάσινγκτον.

We took note of the announcement by President Trump.



We want to give negotiations a chance.



While finalising the adoption of the EU countermeasures that saw strong support from our Member States, we will put them on hold for 90 days.



If negotiations are not satisfactory, our…