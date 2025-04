H Γιόκο Όνο περιγράφει τον πόνο και τη ζωή με τον Τζον Λένον μετά τη διάλυση των Beatles σε νέο ντοκιμαντέρ

Η Γιόκο Όνο – η 92χρονη μουσικός, καλλιτέχνις, ακτιβίστρια και χήρα του αείμνηστου Τζον Λένον – εισέπραξε όλα τα δηλητηριώδη σχόλια όταν οι Beatles διαλύθηκαν το 1970 και οι λεπτομέρειες που αποκαλύπτονται στη νέα ταινία ντοκιμαντέρ «One to One: John & Yoko» υπογραμμίζουν τον προσωπικό της αγώνα.

Ηχογραφήσεις από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 – τα χρόνια που ακολούθησαν αμέσως τη διάλυση των Beatles – εμφανίζονται στο νέο ντοκιμαντέρ που κυκλοφορεί την Παρασκευή, στο οποίο η Όνο συζητά την παρενόχληση που αντιμετώπισε. Ενώ η παρουσία της κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων των Beatles στα τέλη της δεκαετίας του 1960 προκαλούσε ένταση, η ίδια αρνιόταν πάντα ότι έπαιζε έναν τέτοιο πρωταγωνιστικό ρόλο στο τέλος των Fab Four.

«Υποτίθεται ότι είμαι το άτομο που διέλυσε τους Beatles, ξέρεις; Όταν ήμουν έγκυος, πολλοί άνθρωποι μου έγραψαν λέγοντας: “Μακάρι να πεθάνεις εσύ και το μωρό σου“, λέει η Όνο στην ταινία.

Συνεχίζει λέγοντας ότι όταν περπατούσε στο δρόμο με τον Λένον, «άνθρωποι με πλησίαζαν λέγοντας ότι είμαι “μια άσχημη Γιαπωνέζα“. Μου τραβούσαν τα μαλλιά και μου χτυπούσαν το κεφάλι και κόντευα να λιποθυμήσω».

Εκείνη την περίοδο, πρόσθεσε, υπέστη τρεις αποβολές.

Το «One to One» εξιστορεί τη ζωή του Λένον και της Όνο στις αρχές της δεκαετίας του 1970, όταν μετακόμισαν από την Αγγλία στη Νέα Υόρκη, ζώντας σε ένα μικρό διαμέρισμα στο Greenwich Village καθώς έγιναν εξέχοντες πολιτικοί ακτιβιστές εν μέσω της έναρξης της σόλο καριέρας του Λένον. Το ντοκιμαντέρ είναι ένα κολάζ από ηχογραφημένες τηλεφωνικές κλήσεις που πραγματοποιήθηκαν από τον Λένον και την Όνο, καθώς και remastered κλιπ της συναυλίας One to One του 1972, που σηματοδότησε την πρώτη και μοναδική συναυλία που έδωσε ο Λένον μετά τη διάλυση των Beatles και πριν από το θάνατό του το 1980.

Ο γιος της Όνο και του Λένον, Σον Λένον, υπηρέτησε ως εκτελεστικός παραγωγός στην ταινία και βοήθησε στο remaster των πλάνων της συναυλίας.

Σε ένα σημείο της ταινίας, ο Λένον και η Όνο εμφανίζονται στο πρώτο Διεθνές Συνέδριο Φεμινιστών στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, όπου η Όνο έκανε μια ομιλία για την εμπειρία της ως καλλιτέχνιδα που είχε «σχετική ελευθερία ως γυναίκα» στο πώς άλλαξαν τα πράγματα αφού συνδέθηκε με τον Λένον.

Όταν συνάντησε τον Λένον, είπε, «η κοινωνία με αντιμετώπισε ξαφνικά ως μια γυναίκα που ανήκε σε έναν άντρα που ήταν ένας από τους πιο ισχυρούς ανθρώπους στη γενιά μας».

«Επειδή όλη η κοινωνία άρχισε να μου επιτίθεται και όλη η κοινωνία ευχήθηκε να πεθάνω, άρχισα να τραυλίζω», είπε. «Και ξαφνικά, επειδή συνδέθηκα με τον Τζον, με θεωρούσαν άσχημη γυναίκα… Τότε κατάλαβα πόσο δύσκολο είναι για τις γυναίκες. Αν μπορώ να ξεκινήσω τραυλίζω ακόμη και ως δυνατή γυναίκα, είναι πολύ δύσκολος δρόμος».

Το 2010, η Όνο είπε στον Άντερσον Κούπερ του CNN σε μια συνέντευξη ότι παρόλο που οι Beatles ήταν ήδη σε χωριστούς δρόμους πριν ακόμη διαλυθούν, οι άνθρωποι «δεν το σκέφτηκαν αυτό».

«Νομίζω ότι με χρησιμοποιούσαν ως αποδιοπομπαίο τράγο και είναι πολύ εύκολο. Μια Γιαπωνέζα και οτιδήποτε άλλο», είπε εκείνη την εποχή, προσθέτοντας ότι ένιωθε ότι ο “σεξισμός” και ο “ρατσισμός” έπαιζαν επίσης επειδή «οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βρετανία πολεμούσαν με την Ιαπωνία στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο».

Τελικά, η Όνο επέμενε όσο μπορούσε γιατί η αγάπη της με τον Λένον ήταν τόσο δυνατή.

«Ήταν κάτι σαν μακρινό κατά κάποιο τρόπο, επειδή ο Τζον και εγώ ήμασταν τόσο κοντά. Και απλά ήμασταν απόλυτα αναμεμειγμένοι ο ένας με τον άλλον και στη δουλειά μας», είπε στον Κούπερ. «Αυτό ήταν πολύ πιο συναρπαστικό».

