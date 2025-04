Συντριβή ελικοπτέρου στη Νέα Υόρκη: Οι τραγικές μαρτυρίες και τα τελευταία λεπτά του CEO της Siemens Ισπανίας και της οικογένειάς του

Το ελικόπτερο που συνετρίβη στον ποταμό Χάντσον σηματοδοτεί τουλάχιστον το τρίτο θανατηφόρο περιστατικό με ελικόπτερο περιήγησης στη Νέα Υόρκη, τα τελευταία 15 χρόνια.

Κατά τη συντριβή του Bell 206 σκοτώθηκαν ο Αουγκουστίν Εσκομπάρ, πρόεδρος του ισπανικού παραρτήματος της Siemens, η σύζυγός του και τα τρία τους παιδιά, καθώς και ο πιλότος.

Το ελικόπτερο απογειώθηκε από το Κάτω Μανχάταν και πέταξε μέχρι τα 1.200 πόδια, προτού κατέβει στα περίπου 600 πόδια, σύμφωνα με τη FlightAware, όπως αναφέρουν οι New York Times.

Η ταχύτητά του ήταν ήταν περίπου 164 χιλιόμετρα πριν αρχίσει να χάνει ύψος.

Dear God



The rotor came off this helicopter



There was nothing the pilot could do after that



Maintenance history will be a key part of this investigation



A family was reportedly onboard doing an aerial tour



Just awful 😢



pic.twitter.com/uU1IGJmpXE