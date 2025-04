Η Eurovision αποθεώνει την Κλαυδία: «Ανυπομονούμε να δούμε τι θα κάνει στη σκηνή»

Αποθεωτικά σχόλια από το κανάλι της Eurovision για την Κλαυδία, ένα μήνα πριν την εβδομάδα του διαγωνισμού στη Βασιλεία της Ελβετίας.

Η νεαρή τραγουδίστρια θα εμφανιστεί με το τραγούδι «Αστερομάτα» στον Β’ Ημιτελικό στις 15 Μαΐου, με την επίσημη σελίδα του μουσικού διαγωνισμού να κάνει αφιέρωμα στην ταλαντούχα ερμηνεύτρια.

«Αν κάνετε μια μικρή παύση από τη Eurovision και κοιτάξετε ψηλά στον νυχτερινό ουρανό, θα δείτε αστερισμούς που είναι ονομασμένοι από φιγούρες της Αρχαίας Ελληνικής Μυθολογίας. Η Κλαυδία συνεχίζει την ελληνική παράδοση και κοιτάζει ψηλά. Και όταν συμμετείχε στον εθνικό τελικό, με το τραγούδι της Αστερομάτα, τα άστρα ευθυγραμμίστηκαν», γράφει χαρακτηριστικά

Στο Facebook, ο λογαριασμός της Eurovision δημοσίευσε μία φωτογραφία της Κλαυδίας αναφέροντας πως «τα άστρα ευθυγραμμίζονται για την Ελλάδα στο ταξίδι προς τη Βασιλεία». «Ανυπομονούμε να δούμε τι θα κάνει η Κλαυδία στη σκηνή της Eurovision. Αυτή η νέα ελληνική σταρ ετοιμάζεται να λάμψει», προσθέτει.

«Η Κλαυδία τράβηξε την προσοχή του κόσμου όταν έφτασε στον τελικό του The Voice of Greece, όπου ήταν μέλος της ομάδας της θρυλικής Ελένης Παπαρίζου. Εντυπωσίασε τους κριτές κατά την ακρόαση με την ερμηνεία της του Roxanne των The Police, με αρκετούς κριτές να γυρίζουν τις καρέκλες τους ήδη από την πρώτη γραμμή της και όλους τους τέσσερις να το κάνουν μέχρι το τέλος. Στον τελικό, ανέλαβε το It’s A Man’s Man’s Man’s World του James Brown και σε αμφότερα τα τραγούδια έδειξε ότι διαθέτει σοβαρές φωνητικές δυνατότητες», αναφέρει το eurovision.tv σε ένα μίνι αφιέρωμα στην μέχρι τώρα πορεία της.

Από τότε, η Κλαυδία συνέχισε να εμφανίζεται, συνεργαζόμενη με Έλληνες καλλιτέχνες όπως ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ο Γιώργος Σαμπάνης. Το 2022, κυκλοφόρησε το πρώτο της single Lonely Heart, ένα τραγούδι που συνδυάζει chill pop ρυθμούς και παραδοσιακούς ελληνικούς ήχους. Το τραγούδι κατέκτησε την πρώτη θέση στη λίστα ανακαλύψεων του Shazam. Στη συνέχεια, ήρθε το Χαράματα, το οποίο έγινε διπλά πλατινένιο, καθώς και το EP της, Κλαυδία. Το 2023, κέρδισε το βραβείο «Καλύτερος Νέος Καλλιτέχνης» στα Super Music Awards της Κύπρου.

Η Κλαυδία διασκεδάζει και με τις διασκευές, ανεβάζοντας τις στο TikTok της. Έχει ερμηνεύσει το Nothing Breaks Like A Heart της Miley Cyrus, ενώ η Christina Aguilera έδειξε την εκτίμησή της για μια διασκευή ενός από τα τραγούδια της Klavdia» τονίζει το αφιέρωμα.

«Λίγο από την Κλαυδία είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται η Ευρώπη» καταλήγει το αφιέρωμα.

