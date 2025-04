Από τα αυτοκίνητα έως τα gadgets: Τι χάνουν οι αμερικανοί καταναλωτές από τους δασμούς Τραμπ

Ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει ανακοινώσει αναστολή 90 ημερών στις προτεινόμενες αυξήσεις των δασμών, οι εξαγωγείς εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν την αβεβαιότητα της καθολικής εισφοράς 10% εάν δεν συναφθούν εμπορικές συμφωνίες όπως προβλέπει η κυβέρνησή του.

Εν τω μεταξύ, ο κατάλογος των εταιρειών από την Ευρώπη έως την Ασία που σταματούν τις αποστολές όλων των ειδών, από αυτοκίνητα έως παιχνίδια, αυξάνεται, πράγμα που σημαίνει ότι οι καταναλωτές στις ΗΠΑ μπορεί να διαπιστώσουν ότι δεν υπάρχουν ούτε τα αγαθά για να πληρώσουν, καθώς τα προϊόντα συσσωρεύονται στα λιμάνια, σύμφωνα με το Bloomberg.

Το δημοσίευμα του αμερικανικού πρακτορείου παραθέτει τα αγαθά που μπορούν να λείψουν από τα ράφια των καταστημάτων καθώς οι επιχειρήσεις ζυγίζουν το κόστος των πρόσθετων δασμών και σκέφτονται να μειώσουν την έκθεσή τους στις ΗΠΑ.

Κοσμήματα από την Ινδία

Η παύση των 90 ημερών έχει δώσει μια ανάπαυλα στους Ινδούς εξαγωγείς πολύτιμων λίθων και κοσμημάτων στις ΗΠΑ, αλλά εξακολουθούν να αναμένουν βραχυπρόθεσμη επιβράδυνση τον επόμενο ενάμιση μήνα αφού οι έμποροι προώθησαν τις αποστολές στις ΗΠΑ για να προσπαθήσουν να ξεπεράσουν τους δασμούς.

Ένας καθολικός δασμός 10%, χαμηλότερος από το 26% που είχε αρχικά ανακοινωθεί για την Ινδία, θα εξακολουθούσε να επηρεάζει πολύτιμους λίθους όπως τα διαμάντια, τα οποία πωλούνται με μικρά περιθώρια κέρδους 3%-5%, ανέφερε η Financial Express, επικαλούμενη τον Kirit Bhansali, πρόεδρο του Συμβουλίου Προώθησης Εξαγωγών Χρυσού και Κοσμήματος.

Ρούχα φτιαγμένα στο Μπαγκλαντές

Οι παραγωγοί κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων στο Μπαγκλαντές αναφέρουν ότι οι αγοραστές τους στις ΗΠΑ έχουν σταματήσει τις παραγγελίες τους λόγω των δασμών, οι οποίοι για το έθνος της Νότιας Ασίας ορίστηκαν στο 37%. Τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα ενδύματα αποτελούν το 80% των εξαγωγών της χώρας.

Ο Mohammad Mushfiqur Rahman, διευθύνων σύμβουλος της Essensor Footwear and Leather Products, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι μια παραγγελία τσαντών, ζωνών και πορτοφολιών αξίας 300.000 δολαρίων «πάγωσε» στις 6 Απριλίου από έναν από τους αγοραστές του.

Παιχνίδια, Χριστουγεννιάτικα στολίδια

Η Five Below Inc., η οποία πουλά παιχνίδια, ρούχα και είδη οικιακής χρήσης, ανέστειλε τις αποστολές φορτίων από την Κίνα, σύμφωνα με επιστολή που ο ναυτιλιακός κολοσσός A.P. Moller-Maersk A/S έστειλε για λογαριασμό του πωλητή.

Κανένα κοντέινερ δεν θα πρέπει να παραδοθεί στο ναυπηγείο από τις 10 Απριλίου, με αυτά που έχουν φορτωθεί να αποσυσκευάζονται και να επιστρέφονται στον μεταφορέα, σύμφωνα με την επιστολή, η οποία δεν διευκρίνιζε το είδος των προϊόντων.

Τα χριστουγεννιάτικα στολίδια για τη φετινή εορταστική περίοδο ενδέχεται επίσης να επηρεαστούν, αφού το Reuters ανέφερε ότι οι Κινέζοι παραγωγοί αυτών των προϊόντων είπαν ότι δεν έχουν λάβει παραγγελίες από τους Αμερικανούς πελάτες τους. Οι παραγγελίες συνήθως οριστικοποιούνται μέχρι τα μέσα Απριλίου.

Φορητοί υπολογιστές

Η εταιρεία κατασκευής ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης Framework ανακοίνωσε στις αρχές Απριλίου μια παύση στις πωλήσεις συγκεκριμένων φορητών υπολογιστών. Η εταιρεία είπε ότι, μετά τους δασμούς της 5ης Απριλίου, δεν θα πουλήσει ορισμένες από τα βασικά μοντέλα Framework Laptop 13 στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των μοντέλων Ultra 5 125H και Ryzen 5 7640U.

Η Razor, ένας άλλος κατασκευαστής φορητών υπολογιστών, σταμάτησε όλες τις πωλήσεις στις ΗΠΑ. Οι σύνδεσμοι στο διαδίκτυο που προηγουμένως οδηγούσαν στην αγορά φορητών υπολογιστών και αξεσουάρ φορητών υπολογιστών στον ιστότοπο της Razer στις ΗΠΑ, τώρα διαβάζουν αναγράφουν «Ειδοποίησέ με», ζητώντας από τους χρήστες να εγγραφούν για ενημερώσεις μέσω email σχετικά με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων.

Ελβετικά ρολόγια

Οι ελβετικές ωρολογοποιίες, όπως η Audemars Piguet, η Breitling και η Rolex, σταματούν επίσης τις αποστολές τους μετά την επιβολή δασμού 31% από τον Τραμπ στην Ελβετία.

Αυτοκίνητα, SUV

Η Mitsubishi Motors Corp. προστίθεται στη διευρυνόμενη λίστα των αυτοκινητοβιομηχανιών που σταματούν τις παραδόσεις καθώς περιμένουν διευκρινίσεις σχετικά με τις τιμολογιακές πολιτικές. Η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία διατηρεί τα εξαγόμενα οχήματα στα λιμάνια των ΗΠΑ αντί να τα στέλνει σε αντιπροσωπείες.

Η Audi ανέστειλε τις παραδόσεις στις ΗΠΑ, με τις αποστολές που έφτασαν μετά τις 2 Απριλίου να κρατούνται από τους αντιπροσώπους προς το παρόν. Η πολυτελής μάρκα είπε στους εκθεσιακούς χώρους να επικεντρωθούν στην πώληση του υπάρχοντος αποθέματος περίπου 37.000 οχημάτων, η οποία θα διαρκέσει περίπου δύο μήνες, ανέφεραν τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης τη Δευτέρα.

Τα νέα οχήματα Jaguar Land Rover μπορεί να είναι δύσκολο να βρεθούν αφού η βρετανική αυτοκινητοβιομηχανία δήλωσε ότι αναστέλλει τις εξαγωγές τον Απρίλιο, καθώς αντιμετωπίζει τους νέους όρους συναλλαγών. Η ιαπωνική Nissan Motor Co. ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει να πουλά δύο οχήματα σπορ Infiniti, μεξικανικής κατασκευής, στην αγορά των ΗΠΑ.

Το Bloomberg News ανέφερε ότι η Mercedes-Benz AG σκέφτεται να αποσύρει τα φθηνότερα αυτοκίνητά της από τις ΗΠΑ, καθώς οι νέες εισφορές θα καθιστούσαν τις πωλήσεις τους οικονομικά μη βιώσιμες.

Κονσόλες παιχνιδιών

Ο μεγαλύτερος από τον αναμενόμενο φόρος εισαγωγής ώθησε επίσης την ιαπωνική Nintendo Co. να καθυστερήσει τις προπαραγγελίες για την πολυαναμενόμενη κονσόλα παιχνιδιών Switch 2. Ενώ η ημερομηνία κυκλοφορίας στις 5 Ιουνίου παραμένει αμετάβλητη, οι προπαραγγελίες για τη συσκευή στις ΗΠΑ δεν θα ξεκινήσουν στις 9 Απριλίου, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί. Η εταιρεία θα ανακοινώσει μια νέα ημερομηνία αφού αξιολογήσει τον πιθανό αντίκτυπο των δασμών και τις εξελισσόμενες συνθήκες της αγοράς, ανέφερε.

Ιαπωνικό ουίσκι

Τα βραβευμένα ιαπωνικά ουίσκι μπορεί επίσης να γίνουν εξαιρετικά σπάνια στις ΗΠΑ, εάν η Suntory Holdings Ltd. αποφασίσει να εκτρέψει τα προϊόντα στην Ιαπωνία και σε άλλες ασιατικές αγορές, στην περίπτωση που οι δασμοί του Τραμπ τα καθιστούν πολύ ακριβά για τους Αμερικανούς καταναλωτές.

«Εάν οι τιμές των Hibiki και Yamazaki αυξηθούν πολύ για τους καταναλωτές των ΗΠΑ, έχουμε την επιλογή απλώς να αλλάξουμε την αγορά-στόχο», δήλωσε ο πρόεδρος της Suntory, Nobuhiro Torii σε συνέντευξή του. Σημείωσε ότι η ζήτηση παραμένει ισχυρή αλλού, όπως η Ασία και η Ιαπωνία.

