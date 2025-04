Σε 231 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από την κατάρρευση της στέγης νυχτερινού κέντρου στο Σάντο Ντομίνγκο, όπως ανακοίνωσε σήμερα η υπουργός Εσωτερικών της Δομινικανής Δημοκρατίας, Μετά την κατάρρευση τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη της οροφής νυχτερινού κέντρου γεμάτου κόσμο εν μέσω συναυλίας.

«Έχουμε επιβεβαιώσει πως 231 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αυτό το δυστύχημα», είπε η Φαρίδε Ραφούλ σε συνέντευξη Τύπου, διευκρινίζοντας πως 221 εντοπίστηκαν νεκροί στον τόπο της τραγωδίας και δέκα τραυματίες έχασαν τη μάχη για να κρατηθούν στη ζωή. Άλλοι 12 τραυματίες εξακολουθούν να νοσηλεύονται και τρεις εξ αυτών παραμένουν σε κρίσιμη κατάσταση.

New York City's mayor visits the Dominican Republic after the deadly nightclub roof collapse https://t.co/mHNgXj3qVf pic.twitter.com/DvKjYbyC0y

Η καταστροφή, που θεωρείται η μεγαλύτερη τραγωδία του αιώνα στη Δομινικανή Δημοκρατία, ξεπερνά σε ό,τι αφορά τον αριθμό των νεκρών την πυρκαγιά του 2005 σε φυλακή στο ανατολικό τμήμα της χώρας, όταν 136 κρατούμενοι είχαν χάσει τη ζωή τους.

Η στέγη του νυχτερινού κλαμπ Jet Set κατέρρευσε στις 00:44 (τοπική ώρα, 07:44 ώρα Ελλάδας) στις 8 Απριλίου, όταν εκατοντάδες άνθρωποι παρακολουθούσαν συναυλία του αστέρα της μουσικής μερένγκε Ρούμπι Πέρες – ο οποίος είναι μεταξύ των θυμάτων της τραγωδίας.

New York City Mayor Eric Adams visited the Dominican Republic to honor the victims of a tragic nightclub roof collapse in Santo Domingo, which claimed more than 200 lives. https://t.co/mE1BCJSaQN