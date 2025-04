«Day Drinker»: Η Lionsgate έδωσε στη δημοσιότητα μία πρώτη εικόνα του… μεταμορφωμένου Johnny Depp (photo)

Tα γυρίσματα της νέας ταινίας «Day Drinker» ξεκίνησαν στην Ισπανία και η Lionsgate έδωσε στη δημοσιότητα μία πρώτη εικόνα του Τζόνι Ντεπ (Johnny Depp). Είναι η επιστροφή του διάσημου ηθοποιού στις μεγάλες χολιγουντιανές παραγωγές μετά τις πολύκροτες νομικές μάχες με την πρώην σύζυγό του Άμπερ Χερντ (Amber Heard).

Στο στιγμιότυπο ο Ντεπ εντυπωσιάζει, καθώς εμφανίζεται με μακριά γκρίζα μαλλιά, πυκνά γένια και ανοιχτόχρωμους γαλάζιους φακούς επαφής.

Συμπρωταγωνιστεί η Πενέλοπε Κρουζ (Penélope Cruz) σε σενάριο του Ζακ Ντιν (Zach Dean) και σκηνοθετική επιμέλεια του Μαρκ Γουέμπ (Marc Webb).

Είναι η τέταρτη φορά που ενώνουν τις δυνάμεις τους οι δύο πρωταγωνιστές μετά τις ταινίες «Blow», «Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides» και «Murder on the Orient Express».

Το πρωταγωνιστικό καστ συμπληρώνει η Μάντελιν Κλάιν (Madelyn Cline) η οποία υποδύεται μία εργαζόμενη σε ένα πολυτελές γιοτ, η οποία μπλέκει σε μια απρόσμενη περιπέτεια όταν γνωρίζει τον χαρακτήρα που υποδύεται ο Ντεπ. Σύντομα, η πλοκή περιπλέκεται ακόμη περισσότερο, με την εμφάνιση της Κρουζ στον ρόλο ενός επικίνδυνου εγκληματικού προσώπου.

Το καστ συμπληρώνουν οι Μανού Ρίος (Manu Ríos), Άρον Πάιπερ (Arón Piper), Χουάν Ντιέγκο Μπότο (Juan Diego Botto) και Άνικα Μπόιλ (Anika Boyle).

«Είμαι ενθουσιασμένος που ξεκινάμε τα γυρίσματα με τον Τζόνι, τη Μάντλιν, τη Πενέλοπε και αυτό το απίστευτο καστ. Βρισκόμαστε σε μια πανέμορφη τοποθεσία με ένα φανταστικό συνεργείο και με μια συναρπαστική, γεμάτη ένταση ιστορία να ξετυλίξουμε», δήλωσε ο σκηνοθέτης.

Η παραγωγή του «Day Drinker» γίνεται σε συνεργασία με την 30WEST. Διευθυντής φωτογραφίας είναι ο Χαβιέ Αγκιρεσαρόμπε (Javier Aguirresarobe), το μοντάζ είναι του Ντοκ Κρότζερ (Doc Crotzer) ενώ η Πένι Ρόουζ (Penny Rose) έχει την ενδυματολογική επιμέλεια.

Σύμφωνα με το Variety, το «Day Drinker» αποτελεί τη δεύτερη κατά σειρά πρόσφατη σύμπραξη της Lionsgate με την 30WEST. Οι δύο εταιρείες συνεργάζονται ήδη για το επερχόμενο φιλμ «Power Ballad», με πρωταγωνιστές τους Πολ Ραντ (Paul Rudd) και Νικ Τζόνας (Nick Jonas).

