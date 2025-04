Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε επισκέφθηκε σήμερα την ουκρανική πόλη Οδησσό μαζί με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Γ.Γ. του ΝΑΤΟ τόνισε ότι η υποστήριξη του ΝΑΤΟ προς την Ουκρανία είναι ακλόνητη.

«Σήμερα επισκέφτηκα την Οδησσό μαζί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο λαός της Ουκρανίας έχει υπομείνει τόσα πολλά – αν μη τι άλλο την επίθεση της Ρωσίας την Κυριακή των Βαΐων στο Σούμι. Η υποστήριξη του ΝΑΤΟ είναι ακλόνητη. Θα συνεχίσουμε να βοηθάμε την Ουκρανία ώστε να μπορεί να αμύνεται σήμερα και να αποτρέψει μια επιθετικότητα στο μέλλον, διασφαλίζοντας μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», τόνισε ο Ρούτε σε ανάρτηση στο X.

Today I visited Odesa along with @ZelenskyyUa

Ukraine’s people have endured so much – not least Russia’s Palm Sunday attack on Sumy. NATO support is unwavering. We will continue to help Ukraine so it can defend today and deter future aggression, ensuring a just and lasting peace pic.twitter.com/FQb4p66Iad