Ματ Ντέιμον: Εντυπωσιακή η αλλαγή στην εμφάνισή του για την «Οδύσσεια» του Νόλαν (Video)

Σε πολυτελές γιοτ ανοιχτά της Φαβινιάνα στην Ιταλία εθεάθη ο Ματ Νέιμον, ο οποίος φαίνεται ότι έκανε ένα διάλειμμα από τα απαιτητικά γυρίσματα της «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν.

Φορώντας ένα μπλε μαγιό και με χαλαρή διάθεση, ο 54χρονος ηθοποιός απολάμβανε τη μέρα του στη θάλασσα.

Σημειώνεται ότι ο Ματ Ντέιμον υποδύεται τον Οδυσσέα στη νέα ταινία «Οδύσσεια», με συμπρωταγωνίστρια τη Ζεντάγια, ενώ στην παραγωγή συμμετέχουν επίσης οι: Τομ Χόλαντ, Ρόμπερτ Πάτινσον, Σαρλίζ Θερόν, Έλιοτ Πέιτζ, Λουπίτα Νιόνγκο, Αν Χάθαγουεϊ, Μία Γκοθ.

