Blue Origin: Θεωρία συνωμοσίας ή απάτη; Πήγε τελικά στο Διάστημα η Κέιτι Πέρι; Το βίντεο που «φούντωσε» τα σενάρια (photo/videos)

Θεωρία συνωμοσίας ή απάτη; Ένα παράξενο περιστατικό έχει πυροδοτήσει θεωρίες συνωμοσίας στο Διαδίκτυο σχετικά με την πτήση της Κέιτι Πέρι και της Λόρεν Σάντσεζ στο Διάστημα με την Blue Origin.

Το απόγευμα της Δευτέρας, οι Κέιτι Πέρι, Λόρεν Σάντσεζ και άλλες τέσσερις διάσημες γυναίκες εκτοξεύτηκαν στο Διάστημα με έναν πύραυλο Blue Origin.

Κατά τη διάρκεια του 11λεπτου ταξιδιού τους, έφτασαν σε υψόμετρο 66,5 μιλίων (107 χλμ.), διασχίζοντας τη Γραμμή Κάρμαν και μπαίνοντας επίσημα στο Διάστημα.

Ωστόσο, όπως φαίνεται δεν είναι όλοι πεπεισμένοι ότι το αποκλειστικά γυναικείο πλήρωμα έφυγε από τη Γη, καθώς οι θεωρίες συνωμοσίας «φούντωσαν» στο διαδίκτυο εξαιτίας ενός παράξενου περιστατικού.

Οι σκεπτικιστές του Διαδικτύου χαρακτήρισαν την εκτόξευση ως «ψέμα του Χόλιγουντ», υποστηρίζοντας ότι είχε «το χειρότερο CGI που έχει δημιουργήσει οποιοσδήποτε από αυτούς τους ψεύτικους διαστημικούς οργανισμούς».

Absolutely a joke. This is the worst cgi any of these fake space agencies has produced. Also the design of the ship…the Hollywood elites like Lady Gaga talk about using sexual rituals to go to "space". This is more symbolism.

Οι θεωρίες υποστηρίζουν ότι η αποστολή του Τζεφ Μπέζος «New Shepard» έλαβε χώρα εξ ολοκλήρου μέσα σε ένα κινηματογραφικό στούντιο, με το πλήρωμα να «επιπλέει» σε δεξαμενές νερού.

Ορισμένοι θεωρητικοί του Διαδικτύου προχώρησαν ακόμη παραπέρα, υποστηρίζοντας ότι ολόκληρη η αποστολή ήταν ένα «σατανικό» τελετουργικό με επικεφαλής την Κέιτι Πέρι και τον Τζεφ Μπέζος.

Αν και κανένας από αυτούς τους ισχυρισμούς δεν έχει καμία βάση στην πραγματικότητα, οι ψυχολόγοι λένε ότι αυτή η αποστολή ήταν μια «τέλεια καταιγίδα για συνωμοτική σκέψη».

Ο Δρ Ντάνιελ Τζόλι, ειδικός στην ψυχολογία των συνωμοσιών από το Πανεπιστήμιο του Νότιγχαμ, είπε στη MailOnline: «Αυτή η αποστολή συγκεντρώνει δύο τομείς που εδώ και καιρό ήταν γόνιμο έδαφος για θεωρίες συνωμοσίας: την εξερεύνηση του διαστήματος και την κουλτούρα των διασημοτήτων».

Ένα παράξενο περιστατικό πυροδότησε αυτές τις θεωρίες σχετικά με το διαστημικό ταξίδι των έξι διάσημων γυναικών.

Μετά την προσγείωση της κάψουλας, ο ιδρυτής της Blue Origin, Τζεφ Μπέζος, άνοιξε την καταπακτή χρησιμοποιώντας ένα εξειδικευμένο εργαλείο, για να υποδεχθεί το πλήρωμα.

Πλάνα από λίγα λεπτά νωρίτερα δείχνουν καθαρά ότι η πόρτα της κάψουλας ανοίγει από μέσα πριν κλείσει βιαστικά.

Οι λάτρεις των θεωριών συνωμοσίας «πιάστηκαν» από αυτό το περιστατικό, χαρακτηρίζοντάς το ως «απόδειξη» ότι η αποστολή ήταν σκηνοθετημένη.

Στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), πολλοί που ήδη αμφέβαλλαν για την εκτόξευση εκμεταλλεύτηκαν αυτή την «γκάφα με την πόρτα» ως απόδειξη ότι οι θεωρίες τους είναι ορθές.

Ένας σχολιαστής έγραψε: «Θα έλεγα πως αυτό είναι το τελειωτικό χτύπημα. ΨΕΥΤΙΚΟ!».

I’d say this is the nail in the coffin. FAKE! The Blue Origin New Shepard crew capsule’s hatch is designed to be opened from the outside by the recovery team after landing, as a safety measure to ensure controlled and secure egress. Space capsules, including New Shepard’s, are… https://t.co/8QcfCae4hA

«Ήταν ψεύτικο. Τα κορίτσια άνοιξαν αρχικά την πόρτα από μέσα χωρίς κανένα εργαλείο. Μετά περίμεναν μερικά λεπτά, και ο Τζεφ Μπέζος εμφανίστηκε με κάποιο εργαλείο και έκανε ότι ξεκλειδώνει την καταπακτή», σημείωσε άλλος χρήστης.

It was fake. The girls open the door to begin with from the inside themselves with nothing no tools. The lady stepped up to the door and they closed the door. Then they waited a few minutes, and Jeff Bezos stepped up with some sort of tool and acted like he unlocked the latch pic.twitter.com/yBRTVCjloN