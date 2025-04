Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου έκρινε ομόφωνα ότι ο ορισμός της γυναίκας στο πλαίσιο του νόμου περί Ισότητας αναφέρεται στο βιολογικό φύλο και όχι στο γένος, σε μία κρίσιμης σημασίας απόφαση που θα έχει σοβαρές συνέπειες για τις διεμφυλικές γυναίκες στην χώρα.

«Η ομόφωνη απόφαση του δικαστηρίου είναι ότι οι όροι γυναίκα και φύλο στον νόμο περί ισότητας του 2010 αναφέρονται σε βιολογική γυναίκα και βιολογικό φύλο», τόνισε ο Πάτρικ Χοτζ, αντιπρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου, ανακοινώνοντας την απόφαση την Τετάρτη. «Αλλά συμβουλεύουμε η απόφαση να μην εκληφθεί ως θρίαμβος για μία ή περισσότερες ομάδες της κοινωνίας μας εις βάρος άλλης, γιατί δεν είναι».

Η απόφαση του δικαστηρίου αφορά το αν μία διεμφυλική γυναίκα που διαθέτει πιστοποιητικό αναγνώρισης γένους, το επίσημο έγγραφο που δίνει επίσημη αναγνώριση στο νέο γένος ενός ατόμου, προστατεύεται από διακριτική μεταχείριση ως γυναίκα στο πλαίσιο του νόμου περί Ισότητας (Equality Act).

«Πιστεύαμε ότι τα δικαιώματα των γυναικών θα υποχωρούσαν και σήμερα οι δικαστές είπαν αυτό που σκεφτόμασταν πάντοτε: οι γυναίκες προστατεύονται για το βιολογικό τους φύλο», δήλωσε η Σούζαν Σμιθ, εκ των επικεφαλής της For Women Scotland. «Οι γυναίκες μπορούν πλέον να αισθάνονται ασφαλείς γνωρίζοντας ότι οι υπηρεσίες και οι χώροι που προορίζονται για τις γυναίκες απευθύνονται σε γυναίκες».

Όμως, οι υπερασπιστές των δικαιωμάτων των διεμφυλικών ατόμων υποστήριζαν ότι αν η απόφαση του δικαστηρίου δικαίωνε την ένωση For Women Scotland, αυτό θα οδηγούσε σε διακριτική μεταχείριση κατά των ανθρώπων με πιστοποιητικό αναγνώρισης γένους, κυρίως στον τομέα της απασχόλησης, και ότι οι διεμφυλικές γυναίκες δεν θα είχαν πλέον πρόσβαση σε υπηρεσίες που προορίζονται για τις γυναίκες.

🚨 BREAKING: Supreme Court rules ‘woman’ in Equality Act means biological woman



A major legal win for campaigners — and a blow to the Scottish Government.



Adam Cherry reports from outside the Supreme Court, where chants of 'Women’s rights are human rights' ring out. pic.twitter.com/ztsg1hCgYF April 16, 2025

«Η ορθή ερμηνεία της Equality Act σχετικά με την αναφορά σε βιολογικό φύλο δεν προκαλεί βλάβη στα διεμφυλικά άτομα, είτε διαθέτουν είτε όχι πιστοποιητικό αναγνώρισης γένους», δήλωσε ο δικαστής Πάτρικ Χοτζ. «Τα διεμφυλικά άτομα έχουν τα δικαιώματα που αναφέρονται στο προστατευόμενο χαρακτηριστικό του επαναπροσδιορισμού γένους».

Η ερμηνεία της Equality Act έχει προκαλέσει βίαιη σύγκρουση ανάμεσα στους υπερασπιστές των δικαιωμάτων των διεμφυλικών ατόμων και των ακτιβιστών που θεωρούν ότι τα δικαιώματα των γυναικών απειλούνται από ορισμένες από τις διεκδικήσεις τους.

Η ιστορία της δικαστικής μάχης

Η μακροχρόνια διαμάχη ξεκίνησε από την ομάδα For Women Scotland- που υποστηρίζει ότι το φύλο είναι βιολογικό, δυαδικό και δεν μπορεί να αλλάξει- η οποία κινήθηκε νομικά κατά της κυβέρνησης της Σκωτίας.

HUGE win for grassroots #Feminism – @ForWomenScot #SupremeCourt victory 💥 A clear ruling that Women are a distinct group under the Equality Act.



Now @EHRC & national gov'ts must step up for women, update guidance & align policy & practice with the law.#WeKnowWhatAWomanIs pic.twitter.com/E2h6OdWGsB — FiLiA (@FiLiA_charity) April 16, 2025

Η υπόθεση χρονολογείται από το 2018, όταν η τότε κυβέρνηση της Σκωτίας ψήφισε νομοθεσία για τη θέσπιση ποσοστώσεων φύλου ώστε να υπηρετούν περισσότερες γυναίκες σε δημόσια συμβούλια. Τελικά, ο νόμος τροποποιήθηκε ώστε να συνυπολογίζονται στις ποσοστώσεις τα τρανς άτομα με πιστοποιητικά αναγνώρισης φύλου, που επιβεβαιώνουν το γυναικείο φύλο τους.

Τα δικαστήρια της Σκωτίας αποφάνθηκαν, και στη συνέχεια επικύρωσαν την απόφαση της κυβέρνησης της Σκωτίας, ότι το φύλο «δεν περιορίζεται στο βιολογικό φύλο ή στο φύλο γέννησης» και πρέπει να περιλαμβάνει επίσης όσους έχουν πιστοποιητικό αναγνώρισης φύλου.

BREAKING: It's the "unanimous decision" of this court that the terms "woman" and "sex" refer to a biological woman and biological sex in the Equality Act 2010, Lord Hodge says in the Supreme Court



Live updates ➡️ https://t.co/tEMadShrvq



📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/J37IxxLiCj — Sky News (@SkyNews) April 16, 2025

Η απόφαση αυτή αμφισβητήθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου από ακτιβιστές. Ωστόσο στην απόφασή του την Τετάρτη, 16.4.25, το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας τόνισε ότι η έννοια των όρων «φύλο», «άνδρας» και «γυναίκα» στον νόμο περί ισότητας της Βρετανίας πρέπει να αναφέρεται στο «βιολογικό φύλο» – με οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία να θεωρείται «ασυνάρτητη και ανέφικτη».

Η περίληψη της απόφασης του δικαστηρίου ανέφερε: «Ως εκ τούτου, ένα άτομο με Πιστοποιητικό Αναγνώρισης γυναικείου φύλου δεν εμπίπτει στον ορισμό της «γυναίκας» σύμφωνα με τον Νόμο για την Ισότητα του 2010 και οι οδηγίες που εκδόθηκαν από τη Σκωτία είναι εσφαλμένες».

