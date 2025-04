Την ενόχλησή του για τη στολή του Μπάτμαν εξέφρασε ο Μπεν Άφλεκ σε συνέντευξή του στο «GQ». Αποκαλύπτοντας ότι δεν ένιωσε στιγμή σαν σούπερ ήρωας φορώντάς τη, αντίθετα, αισθανόταν ότι έδινε μάχη για να μην καταρρεύσει από την υπερβολική εφίδρωση, που του προκαλούσε.

Το θρυλικό αυτό κοστούμι μπορεί να φαίνεται εντυπωσιακό στην οθόνη, αλλά στην πραγματικότητα είναι εξαντλητικό για τον ηθοποιό που το φορά. Ο ηθοποιός φόρεσε τη στολή του Μπάτμαν στις ταινίες «Batman v Superman: Dawn of Justice», «The Flash», «Justice League», και «Zack Snyder’s Justice League».

Ben Affleck: “I hated the Batsuits. The Batsuits are horrendous to wear.”



“They’re hot for one thing. They don’t breathe. They’re made to look the way they want them to look. There’s no thought put into the human being. So what happens is that you just start sweating. I’m… pic.twitter.com/rcgbVKyTur