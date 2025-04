Ένα πρωτοφανές τραγικό περιστατικό συνέβη σε ράντσο δίπλα στο Εθνικό Πάρκο του Ναϊρόμπι όταν ένα λιοντάρι άρπαξε ένα 14χρονο κορίτσι από συγκρότημα κατοικιών. Το λιοντάρι την κατασπάραξε και το τρομερό γεγονός ανακοίνωσε η Υπηρεσία Άγριας Ζωής της χώρας (KWS).

Ένας άλλος έφηβος, που ήταν μαζί της, ειδοποίησε τους δασοφύλακες της KWS οι οποίοι ακολούθησαν τα ίχνη μέχρι έναν κοντινό ποταμό, όπου βρήκαν τη σορό της κοπέλας.

Το λιοντάρι δεν έχει βρεθεί, αναφέρει το BBC, αλλά η KWS δήλωσε ότι έχει στήσει παγίδα και είχε ομάδες που αναζητούν το ζώο. Παράλληλα, η αρχή δήλωσε ότι είχαν ληφθεί πρόσθετα μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή νέων επιθέσεων.

A stray Lion from Nairobi National Park attacks and kills a grade 7 pupil after accessing a residential compound within Savannah Ranch.



Another kid who witnessed the ordeal yesterday at around 7PM raised alarm and KWS rangers and response teams were swiftly mobilized and traced… pic.twitter.com/68uTA5NToT