Ο κινητήρας ενός αεροσκάφους της Delta Air Lines τυλίχθηκε στις φλόγες ενώ ετοιμαζόταν να απογειωθεί από το διεθνές αεροδρόμιο του Ορλάντο, ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA). Οι επιβάτες εκκένωσαν το αεροσκάφος χρησιμοποιώντας τις τσουλήθρες.

Το Airbus A330 επρόκειτο να αναχωρήσει για την Ατλάντα όταν ο κινητήρας του έπιασε φωτιά, στις 11,15, τοπική ώρα. Η FAA θα ερευνήσει το συμβάν.

Delta Air Lines flight DL1213, an Airbus A330-323 (N807NW) briefly emitted flames from the no.2 engine during startup after pushback at Orlando Airport (MCO). An evacuation was carried out.pic.twitter.com/PYyAEifwoh