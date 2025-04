Νέο ρεκόρ για τον χρυσό – Ξεπέρασε τα 3.405 δολάρια

Ακόμη ένα ρεκόρ κατέρριψε τη Δευτέρα ο χρυσός, ξεπερνώντας τα 3.400 δολάρια. Αυτό συνέβη μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή «αμοιβαίων» δασμών σε περισσότερες από 180 χώρες.

Ο χρυσός σημείωσε νέο ρεκόρ, τη Δευτέρα του Πάσχα (21/4), με την ουγγιά να φτάνει τα 3.405,19 δολάρια, καθώς η αβεβαιότητα γύρω από το παγκόσμιο εμπόριο κάνει το λεγόμενο «ασφαλές καταφύγιο» να ανεβαίνει στα ύψη.

JUST IN – Gold tops $3,400 for the first time. pic.twitter.com/Gup8pPYgKb