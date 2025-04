Ένοπλοι άνοιξαν πυρ σήμερα εναντίον μιας ομάδας τουριστών στο ινδικό Κασμίρ, σκοτώνοντας τουλάχιστον 224 ανθρώπους, δήλωσαν πολιτικά στελέχη κομμάτων και μια πηγή της αστυνομίας.

Τον νεότερο αριθμό των θυμάτων της επίθεσης ενόπλων εναντίον μιας ομάδας τουριστών, έδωσε ένας ανώτερος αξιωματούχος της αστυνομίας που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο, χωρίς να κατονομαστεί. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη επίσημος αριθμός νεκρών, αλλά οι αρχές έκαναν λόγο για την πιο φονική τέτοια επίθεση στην περιοχή εδώ και χρόνια.

BREAKING:



At least 27 Hindu tourists murdered in an Islamist terror attack in Kashmir.



Pakistani terrorists checked IDs or forced male victims to pull their pants down before shooting them to make sure they were killing Hindus.



The woman pictured was there on her honeymoon 🇮🇳 pic.twitter.com/ylZtRUsUTn